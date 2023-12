No manipule la pólvora, déjesela a los expertos: Alberto Linero

Nunca voy a olvidar el impacto que me causó ver a José Luis quemado por el tote que le acababa de explotar, sus manos ensangrentadas, sus gritos, la desesperación de sus padres. Afortunadamente él pudo recuperarse de las quemaduras y sus manos quedaron bien. Es un hecho que se hunde en la memoria de la infancia pero que definió mi actitud ante la pólvora. No volví a usarla. Y eso que en esa época era muy común y no se tenían muy en cuenta los peligros que ella representaba para cualquier persona, en especial para los niños.

Hoy afortunadamente se hacen constantes campañas para tener claro que los niños deben estar lejos de la pólvora, que sólo debe ser usada por personas especializadas. Sin embargo, las cifras de personas lesionadas permanecen. Lo digo porque hasta ayer ya iban 27 personas quemadas con pólvora en el país. Lo cual, según el Instituto Nacional de Salud (INS), es un aumento del 12.5% en el mismo periodo del año pasado. Y eso que aquí no se cuenta el daño que el sonido les causa a los animales de compañía.

Estamos a tiempo este mes de ser disciplinados y no permitir que ninguno de nuestros niños y niñas juegue con esta mezcla explosiva, porque creo que la primera gran responsabilidad es de los padres y los cuidadores, que deben entender el peligro que esto representa.

También las autoridades tienen que estar atentas e imponer los castigos correspondientes a quienes infrinjan las normas al respecto. Las indicaciones son bien precisas: Explíqueles a los niños que no hay pólvora inofensiva y que todas tienen riesgos. No deje pólvora al alcance de los niños, esta puede ser ingerida por accidente. Evite que los niños jueguen con pólvora, porque ella puede causar secuelas graves. Esté atento a los juegos que desarrollen sus hijos. No manipule la pólvora, déjesela a los expertos.

Es el momento de mostrar que somos inteligentes y muy responsables.