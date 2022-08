¿Por qué Bad Bunny, sin decir algo contundente, mueve más fibras que un intelectual o un político?

Todos tuvimos profesores que sabían mucho pero que no conectaban con sus alumnos, o conocemos políticos que lo que expresan es realmente interesante, pero no emocionan a nadie con sus palabras, y por otro lado, hay músicos que, a pesar de no decir nada contundente, como por ejemplo Bad Bunny, generan una reacción emotiva y cómplice entre quienes los escuchan.

Desde Daniel Goleman, que fue el autor que la popularizó, creemos que esto se debe a un mayor o menor desarrollo de la Inteligencia Emocional. Él la define como “la capacidad para reconocer los sentimientos propios y los de los demás, motivarnos a nosotros mismos, para manejar acertadamente las emociones, tanto en nosotros mismos como en nuestras relaciones humanas”, cierro cita.

Publicidad

Alicia Jiménez Jiménez, siguiendo el esquema de Salovey, cree que esta inteligencia la componen estos elementos:

1. El conocimiento de las propias emociones, entendiéndolo como la capacidad de reconocer los sentimientos cuando aparecen. Esta área de competencia implica una introspección o introvisión psicológica eficaz para comprenderse a uno mismo. No se trata solo de mirarse dentro, sino de reconocer los sentimientos reales que debemos atender para nuestro bienestar.

2. Capacidad de gestionar las propias emociones y de adecuar su expresión al momento, al otro y al contexto.

3. Capacidad de automotivarse, lo cual implica fundamentalmente subordinarse a uno mismo para la consecución de unos objetivos y unos logros. Tiene que ver con la capacidad de demorar la gratificación y sofocar la propia impulsividad.

Publicidad

4. El reconocimiento de las emociones ajenas, que implica básicamente una aptitud empática y una capacidad de escucha.

5. Gestión de las relaciones, para lo cual es necesario saber relacionarnos con las emociones de otros y comprender nuestro impacto en ellos. Lo importante es que todos podemos desarrollar esa habilidad. Es más, si queremos ser felices y tener buenas relaciones en todas las dimensiones de la vida, necesitamos fortalecer nuestra inteligencia emocional.

Publicidad

Al pensar en este tipo de inteligencia me pregunto: ¿Será por ella que algunos buenos discursos académicos no logran conectar con la gente, mientras que las canciones de Bad Bunny mueven las emociones de los jóvenes y se ponen en los primeros lugares en todas las plataformas?