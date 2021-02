Santos, dispuesto a reunirse con Duque para salvar el acuerdo de paz

El expresidente Juan Manuel Santos respondió una carta que a comienzos de esta semana le había enviado el máximo jefe del partido de los Comunes, Rodrigo Londoño, antiguo jefe de la guerrilla de las Farc, pidiéndole que gestionara una reunión con el presidente Iván Duque ante la crítica situación que se ha producido por el asesinato constante de los firmantes del acuerdo de paz.

Contrario a lo que dicen los analistas del conflicto, Santos salva su responsabilidad frente al baño de sangre que se vive con los excombatientes y responsabiliza de esa situación al gobierno del presidente Iván Duque, dice textualmente: “entre las múltiples fallas, vacíos e incumplimientos en la implementación de los acuerdos de paz, lo más preocupante, sin duda, son los asesinatos de los exguerrilleros de las Farc y de los líderes sociales. Y no es culpa de los acuerdos, sino de su falta de implementación, que está a cargo de los gobiernos de turno”.

Tras enumerar los llamados unánimes de la comunidad internacional para que haya una efectiva implementación del acuerdo de paz, Santos dice en la carta que “nadie entendería que el gobierno se mantuviera sordo y en estado de negación frente a esta avalancha de críticas y reclamos para que se cumplan los acuerdos de paz”.

Además, hace una advertencia: dice que si no se implementa el acuerdo de paz en materia de seguridad, “se corre el riesgo de que Colombia se escurra de nuevo a la nefasta lista de países parias”, lo mismo pasa, según el expresidente Santos, en el frente económico, “si no se hacen las reformas necesarias, perderemos el grado de inversión con los inmensos costos que eso significa”.

Luego, el expresidente Santos dice que está listo a reunirse con el presidente Duque para buscar salidas a la implementación del acuerdo de paz, aunque reconoce que será difícil que eso suceda.

“Mis relaciones con el presidente Duque no son las mejores. Se ha dedicado a gobernar con un espejo retrovisor, pero un espejo de esos que distorsionan la imagen, y “ha optado extrañamente por no mencionar mi nombre”, dice Santos. “Basta una señal del Palacio de Nariño para proceder a solicitar la reunión formalmente por los conductos regulares”, y propuso incluso que a ese eventual encuentro asistan la ONU y los países garantes.

La carta también responde a la revelación de Timochenko ante la JEP ante la posibilidad que tuvieron las Farc de atentar contra el expresidente Santos, quien dice que ese no fue el único atentado que prepararon en su contra y que no hubiera sido antiético que lo hubieran cometido, porque “eran las reglas de juego en medio de la negociación de paz”.

Y termina haciendo una revelación: recuerda que solamente no autorizó un operativo contra un integrante del secretariado de las Farc, pero señaló que algún día le contará el país por qué paró el operativo y contra quien iba dirigido.

