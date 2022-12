Se acentúan controversias por incumplimiento de acuerdo de La Habana

A 48 horas de la conmemoración del primer año de la firma del acuerdo del Teatro Colón entre el Gobierno y las Farc, se acentúan las controversias por el incumplimiento del Estado y también en parte de la guerrilla, de lo acordado.



Hay que recordar que ese acuerdo se renegoció muy rápidamente luego de que el dos de octubre de 2016, ganara el No en el plebiscito por la paz, y a partir de allí, quedaron claros una serie de compromisos, sobre los que hoy podemos decir que hay luces y sombras.



Hay dudas de fondo principalmente sobre la reintegración a la vida civil de cerca de siete mil exguerrilleros, porque las promesas que se hicieron, no se han cumplido en su mayoría, sobre los proyectos productivos, sobre las facilidades para acceso a salud y educación, sobre infraestructura en las antiguas zonas veredales de concentración.



Le puede interesar: Solo el 17% de los acuerdos del proceso de paz se han cumplido a un año de la firma.



Desde hace una semana venían calentando motores los ya recurrentes e históricos encontronazos entre el Gobierno y la ONU, recordamos las épocas de Almudena Mazarrasa, Jean Egeland, más recientemente Todd Howland y ahora, dos episodios que muestran lo difícil que es implementar el acuerdo de paz:



La semana pasada el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas desestimó en Blu Radio un comunicado de Acnur desde Ginebra donde advertía que detrás del asesinato de líderes sociales afrodescendientes e indígenas había un patrón sistemático.



El último episodio se dio durante un foro de Colombia 2020 de El Espectador, en donde el jefe de misión en Colombia Jean Arnault, advirtió alarmado que el 55 por ciento de los exguerrilleros de las Farc salieron de las antiguas zonas veredales, y no se tiene información sobre su paradero, lo que podría aumentar los riesgos de que eventualmente engrosen las listas de grupos disidentes.



La respuesta del Gobierno fue inmediata, por medio del alto consejero para la reintegración Joshua Mitrotti, quien dijo que la cifra que tienen es mucho menor, inferior al 36 por ciento de personas que salieron de los espacios de resocialización.



Pero el alto comisionado de Paz, Rodrigo Rivera, fue más allá y dijo que las afirmaciones de Jean Arnault son injustas y desproporcionadas.



Agregó que: “es injusto con miles de ex combatientes de las Farc que están cumpliendo con este proceso, que se están educando y que le están apostando realmente a la legalidad, que quede ese tufillo de duda de que se fueron a la disidencia”.



Publicidad