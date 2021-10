Se debe criar con diálogo, cercanía y amor, no con tablazos ni golpes

He escuchado muchas historias de las dificultades que algunos padres de familia han tenido en la crianza de sus hijos, más exactamente cuando están en la etapa de la adolescencia. Los he visto llorar por no saber cómo encauzar todas las fuertes emociones de sus hijos en esa época.

También he escuchado relatos de castigos que a mí me parecen autenticas torturas, y cuando he tratado de decir que no está bien ningún tipo de maltrato y que el castigo físico hace mucho daño, me han dicho que no debo opinar, porque no tengo hijos. Pero igual, tengo que manifestar lo que la psicología nos ha enseñado sobre todas las consecuencias que la violencia genera en el desarrollo de esos hijos, y sobre todo la violencia que ejercen aquellos que dicen que más los aman.

En este contexto quedé impactado por un vídeo de la ciudad de Cali que se hizo viral en las redes sociales, en donde una mamá levanta a tablazos a su hija, una adolescente que aparenta como 15 o 16 años, que va llegando a su casa.

No hay mayor contexto en el video, solo ese violento recibimiento que parece tener una intención de corrección.

Se supo por boca de los vecinos que la joven habría salido de su casa durante el fin de semana sin permiso y sin comunicarle nada a nadie, y que en ese momento estaba retornando como si nada. Hay que decir que la familia se había angustiado y hasta la había reportado como desaparecida.

En las redes, en las que todos nos creemos con el derecho de hacer análisis y juicios de las situaciones, enseguida algunos aseguraban que se tenía merecido ese castigo y que ese tipo de rebeldías se corregían así, y claro, otros manifestaban que era un acto de violencia que no se podía soportar y que debían intervenir las autoridades. Ustedes conocen mi posición de que debe haber corrección, pero que nunca debe ser física. Si los límites no son establecidos previa y claramente, la crianza se hace muy difícil. Sólo sé que en una situación como la actual, se requiere mucho diálogo, cercanía y amor para poder criar.

