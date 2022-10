Sin confianza en los otros no podremos tener paz: opinión del padre Linero

Nací en Santa Marta, una ciudad pequeña donde casi todos nos conocíamos y teníamos una relación marcada por la confianza. Las relaciones se tejían desde una historia compartida que generaba tranquilidad.

Por eso, me dejó impresionado los resultados de una encuesta aplicada a 11.966 personas en 41 municipios, que reflejan que el 73 % de los consultados no confía en sus vecinos. El 83 % no confía en el sector privado y el 86 % desconfía del Estado en general.

Además, los medios de comunicación solo tienen el 16 % de confianza, el 34 % no confía en los partidos tradicionales, el 30 % apenas confía en los movimientos sociales y el 27 % es el que confía en los sindicatos.

¿Cómo sostener relaciones salas en medio de esta desconfianza? ¿Cómo vivir un proceso de reconciliación y paz con semejante situación? Creo que los resultados de esta encuesta, revelada en el marco del programa Confía, pueden explicar los resultados de violencia y polarización que tenemos en las calles y hasta en las redes.

Insisto: sin recuperar la confianza en el otro, no podremos tener paz.

