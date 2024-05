Transformación Tecnológica: nuevas formas de ser humano en la era digital

Creo que todavía no somos tan conscientes de todos los cambios que está ocasionando la tecnología en los seres humanos. No solo es el cambio de algunas prácticas y rutinas diarias, sino que se trata de una transformación del ser mismo. La tecnología está creando esencialmente nuevos humanos, generando nuevas formas de pensar, sentir y juzgar, lo que implica nuevas maneras de estar y ser en la vida.

Photoshop e Instagram, con sus ediciones y filtros, generan una estética nueva en la que no hay oportunidad para ser auténticos, donde la perfección es el único valor posible. Esta estética desprecia las arrugas propias del paso de los años y enfatiza colores y expresiones que no son cotidianas. Es la vida para ser exhibida, para ser vista. No es de extrañar que algunos recurran a las cirugías estéticas como único camino para pertenecer a ciertos grupos.

Las aplicaciones de mensajería instantánea nos han hecho confundir conexión con comunicación, además de alterar nuestra percepción del tiempo y de la distancia con las personas. Eso explica por qué algunos sienten ansiedad ante un "chulito azul" que indica que nos han leído, pero no nos han contestado inmediatamente. También nos hace creer que, si nos desconectamos un momento, podría pasar algo definitivo y trascendental que no podemos perder. Detrás de esto puede esconderse el miedo a la soledad, que impide que nos encontremos con lo mejor de nosotros mismos.

Las gafas de realidad virtual cuestionan nuestra comprensión de la realidad, ya que nos hacen sentir y experimentar situaciones que no tienen las características de lo que definía la realidad. Es como si estuviéramos en dos mundos: el de la fantasía y el de las cosas concretas. Ni qué decir de la Inteligencia Artificial, que amenaza con dejarnos inútiles al poder asumir muchas de las tareas que hoy realizamos.

Así, podríamos señalar otras influencias que generan grandes desafíos éticos y morales, los cuales todavía no hemos querido afrontar como sociedad. Por eso creo que el primer paso es ser conscientes de lo que la tecnología está haciendo en nosotros y luego tomar decisiones sobre cómo queremos usarla, porque no podemos dejarnos usar por ella.