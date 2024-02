Alberto Linero: “No me vengan con San Valentín, hoy es el Miércoles de Ceniza”

Alberto Linero , panelista de Mañanas Blu, se refirió este miércoles a las dos celebraciones que se festejan este día, 14 de febrero: el Miércoles de Ceniza y San Valentín . Para Linero, el día de San Valentín no le debe restar importancia a la celebración del Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de la Cuaresma.

“A mí no me venga con el cuento de San Valentín, hoy es miércoles de ceniza. Yo con la ceniza acá y otros con un corazoncito. No, hombre. Empieza la cuaresma y es un tiempo de preparación”, dijo Linero al responder a un comentario de Néstor Morales, director del programa

De hecho, en su reflexión en Mañanas Blu , Linero recordó que con el Miércoles de Ceniza inicia un período de 40 días en el que se proponen prácticas y experiencias que generen hábitos y habilidades espirituales.

“Desde el siglo IV, el miércoles siguiente a los carnavales se hace el signo de la ceniza buscando simbolizar la transitoriedad de la vida y la necesidad de arrepentimiento tras los excesos vividos en esos días de fiesta. No es un tiempo de tristeza, sino de penitencia. No se trata de aislarse de las dinámicas comunes de la cotidianidad, sino de encontrarle sentido desde la introspección y la profundización de la vida espiritual”, dijo el sacerdote.