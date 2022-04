Twitter permitirá editar trinos, ojalá tuviésemos esa posibilidad en nuestra vida diaria

De las operaciones que más me impresionan en la tarea de los medios de comunicación, es la de editar. Cortar, pegar, borrar, copiar, colorizar y contar la historia que se quiere con las características que se quieren. Gracias a ello, algunos pueden descontextualizar frases y proponer intenciones que no estaban en el texto original.

Todo esto me impresiona porque, infortunadamente, en la vida no es fácil y a veces puede ser hasta imposible hacerlo. Me refiero a que no podemos borrar algunas situaciones de nuestra historia, ni ubicarlas en otro lugar ni momento. Es por esto que tenemos que ser tan cuidadosos al hablar y actuar, porque aunque lo quisiéramos, no se puede editar.

Pero no es un secreto que en la gran mayoría de las redes se puede hacer: editar lo que hemos dicho o publicado, sin embargo, hasta ahora no se puede hacer en Twitter y los mensajes publicados quedan tal cual, aunque contengan errores ortográficos o simplemente ya no creamos eso que antes habíamos dicho.

Esta posibilidad que se va a comenzar a probar en esta red social, seguro le va a permitir a más de uno desembarazarse de publicaciones anteriores. También a mí, que seguro he publicado cosas de las que hoy me arrepiento o se me han ido errores ortográficos de los que me avergüenzo. Pero creo que esta situación es una buena ocasión para entender que en la vida hay muchas circunstancias en las que no hay segundas oportunidades, por lo que se tiene que pensar muy bien antes de actuar y medir todas las consecuencias. Y también ser valientes para reconocer el error, arrepentirse y pedir perdón sin ningún miedo, porque los humanos no somos infalibles.

Sabiendo siempre que el primer y tal vez el más importante juez, es nuestra conciencia y no el deseo o las expectativas de otros que seguro ni nos conocen ni saben por qué actuamos como lo hacemos. Cuando leía la nota de prensa sobre la posible edición de las publicaciones de Twitter, pensé en que Dios debió darnos esa posibilidad en la vida diaria.