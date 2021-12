Vacunémonos, la vida es un don que recibimos y que debemos cuidar

Leía la entrevista en BBC en español de Jenny Cain, una enfermera de Royal Victoria Infirmary (RVI) de Newcastle, en la que contaba su dura experiencia en la atención de enfermos de COVID.

Me impresionó una frase que decía: "Muchos de los que ingresan contagiados, están sin vacunar y piden una dosis, pero ya es muy tarde".

Y me impresionó, no solo por la situación dura y crítica que describía de este hospital del primer mundo, sino porque todavía hoy son muchas las personas que siguen dudando de la eficacia de las vacunas y se niegan a aplicárselas.

El sábado me puse el refuerzo de la vacuna, me correspondió Moderna. Fui a uno de los sitios de vacunación y mientras esperaba, constaté el buen número de personas que se estaban vacunando, tanto así que la persona que me atendió me dijo que debía esperar dos horas para mi turno; así lo hice, porque creo que tengo que ser responsable con mi vida y con la de aquellos con los que me relaciono.

El domingo fue un día de fiebre y malestar generalizado, pero a la vez, sentía la satisfacción de cumplir con lo que la ciencia nos propone como manera de enfrentar a esta pandemia.

Creo realmente que nuestro gobierno ha realizado una buena tarea en su plan nacional de vacunación y, que en medio de las limitaciones, se ha podido dar la batalla contra este virus.

Respeto la decisión de cada persona de no vacunarse, pero siempre les invito a recordar que la vida es un don que recibimos y que debemos cuidar, así como también debemos ser responsables con los demás.

No he encontrado ninguna publicación científica indexada que pueda sostener o dé argumentos para que las personas se nieguen a la vacuna. Eso sí, hay muchas noticias falsas en redes y publicaciones pseudocientíficas.

Tristemente algunos siguen usando excusas sacadas de una perversa lectura bíblica o de cuestionables argumentos de fe para impulsar a que no se vacunen. Pienso en Juan 10, 10 cuando Jesús dice: “He venido a que tengan vida y vida en abundancia”.

