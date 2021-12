¿Y ahora qué hará Francia Márquez?

¿Qué hará Francia Márquez, candidata del movimiento Soy Porque Somos, integrante del Pacto Histórico, al no quedar sus dos representantes entre los primeros 20 aspirantes al Senado por dicha coalición política? Este lunes, al vencerse el plazo para modificar las listas, los dos representantes de Márquez quedaron por fuera de los 20 primeros lugares, lo que significa que no tendrían curules en el Senado el próximo año. Y ello es así porque -al ser una lista cerrada- las expectativas y las proyecciones apuntan a que el Pacto Histórico podría alcanzar unas 20 curules. Es decir, los aspirantes que queden después del número 20 tienen grandes posibilidades de hundirse.

Hace algunas semanas, Francia Márquez amenazó con retirarse del Pacto Histórico si no cumplían con el compromiso de meter a sus dos representantes entre los 20 primeros. En ese momento Gustavo Petro pidió que cumplieran los acuerdos con Márquez. Pero ese compromiso no se cumplió. Ayer los dos representantes de Márquez -Carlos Rosero y Vicenta Moreno- quedaron muy lejos de los 20 primeros, razón por la cual sus posibilidades reales de triunfo son mínimas. Anoche mismo, al conocer la confirmación definitiva de las listas, ambos renunciaron a hacer parte de las mismas.

Pero contrario a lo que pasó con Francia Márquez, otros aliados políticos de Petro, como Roy Barreras y Armando Benedetti, si lograron acomodar sus fichas en puestos de privilegio. El propio Roy -que aspira a repetir curul- quedó en el puesto 5 y el representante de Benedetti -Pedro Flórez- en el puesto 9. Es decir, ambos tienen curules aseguradas.

Otros aliados de Petro -como el Polo Democrático, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el aspirante Camilo Romero- también acomodaron muy bien sus fichas.

Ante este panorama -que es igual al anterior, puesto que no cumplieron los acuerdos con la aspirante presidencial- la pregunta que surge es: ¿Qué hará Francia Márquez? ¿Sigue en el Pacto Histórico o rompe cobijas y busca montar rancho aparte?

Por lo pronto, Márquez escribió un trino en los siguientes términos, luego de que diera la bienvenida a Daniel Quintero y su pupilo Flórez: “Muy bien Gustavo Petro. Felicitaciones por esa decisión. Usted decidió honrar sus acuerdos con sus aliados políticos. Nosotros seguiremos honrando la palabra con el país”.

Amanecerá y veremos en qué termina esta película.

