¿Qué generan las actividades de alto riesgo y por qué vivir al límite? En Blu Jeans, 16 de marzo

Este sábado 16 de marzo, En Blue Jeans, pasó por los micrófonos Daniela Rivera, dueña de Feroz, emprendimiento colombiano sostenible, quien hablo sobre su proyecto y porque es necesario que una mascota tenga su collar.

“Estos collares hacen fácil la adaptación para los gatos y cumplen con las recomendaciones de los veterinarios ya que son ultralivianos, las placas se adhieren con remaches para que no cuelguen, ni suenen”, asegura Daniela.

A propósito del tema central, la encuesta del día tuvo como pregunta para los oyentes: ¿qué generan las actividades de alto riesgo y por qué vivir al límite? Y una de las opciones de respuesta fue: que era parte de la vida.

En la sección ‘¿Qué me pongo?’ Jey trajo los mejores consejos sobre moda y recomendaciones de vestimenta para diferentes ocasiones.

Además, hubo la segunda ronda de batalla de música y los dos equipos eran, Team Jey, con We Will rock you- Queen, y Team María del Pilar, con Don´t you Worry chlid- Swedish House Mafia.

Escuche el programa completo en el siguiente audio adjunto: