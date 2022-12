A cuatro días de su posesión, ¿tiene Iván Duque las mayorías en el Congreso?

A cuatro días de la llegada de Iván Duque a la Casa de Nariño aún no está claro si la coalición del gobierno entrante será lo suficientemente fuerte como para sacar adelante la agenda legislativa del sucesor de Juan Manuel Santos.

Con la entrada en vigencia del Estatuto de la Oposición, que obliga a que a más tardar en un mes los partidos políticos con asiento en el Congreso definan si se declaran en oposición, independencia o como miembros de la coalición de Gobierno, lo primero que deberá hacer Duque será asegurar las mayorías.

De hecho, la reunión de las últimas horas entre congresistas de las comisiones primeras de Cambio Radical y La U, a la que asistió además Germán Vargas Lleras, genera preocupación en la bancada del Centro Democrático. Es por esa célula legislativa por donde se tramitarán temas tan sensibles como la reforma que se quiere hacer a los acuerdos de paz para cambiar las reglas de juego de participación política de excombatientes, entre otras.

La U y Cambio Radical forman un bloque de 30 senadores, un número nada despreciable, pues, aliados con la oposición y otros sectores críticos al uribismo, tendrían el capital suficiente para definir cualquier votación.

¿Amenaza o realidad?

Sin embargo, no todos los miembros de esos partidos buscan tomar distancia. Incluso, hay quienes dicen que sería una minoría la que amenaza con poner a tambalear los proyectos del gobierno Duque.

Por ahora, Duque espera reunirse este viernes no solo con La U y Cambio Radical, sino también con los liberales, los godos y el mismo Centro Democrático, Mira y Colombia Justa Libres para escuchar sus observaciones y pedir de nuevo respaldo.

El senador Armando Benedetti, de La U, será uno de los grandes ausentes, pues insiste en que quiere conservar su “independencia”, por lo cual tampoco ha asistido a reuniones anteriores citadas por el presidente entrante.

Benedetti no será el único ausente. Las reuniones que el mandatario electo convocó por separado con cada partido parece que no tendrán el quórum suficiente. Algunos dicen que no asistirán porque no fueron convocados mediante el mecanismo que corresponde, otros se escudan en la cancelación y demoras en la operación de los vuelos de la aerolínea Avianca y hay quienes dicen que los viernes no pueden estar en Bogotá, pues tienen compromisos con sus electores en las regiones.

La próxima semana Iván Duque empezará a medir si realmente tiene las mayorías en el legislativo, pero ya en la Casa de Nariño, a pocos metros del Capitolio Nacional.

