A sanción presidencial, proyecto de ley de matrícula cero

Esta fue una iniciativa que parte desde los movimientos estudiantiles y se convierte hoy en una ley de la república: lograr la gratuidad en la matrícula en todas las universidades públicas de Colombia.

"Que cambia en esta ley, Ya no va a ser por estrato... Ahora va a ser por Sisbén que puede responder, digamos de una manera más eficiente, de acuerdo con las necesidades de la población... entonces hace la focalización de manera diferente. Entonces, claro podríamos decir es más adecuado en términos de la necesidad de la gente... claro podría hacerlo, pero no desde una perspectiva desde ahí, no es que la educación pública y gratuita es sólo para los pobres. Nosotros decimos no. no es solamente para los pobres" explicó Isabel Vera, líder estudiantil de la Universidad del Valle

Blu Radio conversó con varios líderes estudiantiles en el país que consideran esta ley como un avance hacía la universalidad. Sin embargo, consideran que hace falta más para alcanzarla.

"La educación debe ser un derecho garantizado para todos y todas independientemente de cuál sea el régimen de la universidad y nosotros creemos que sí, eso es un avance muy grande pero hasta que no completamos que sea algo universal, garantizado para todos y para todas, no va a ser un logro completo", le dijo a Blu Radio, Laura Suarez, líder estudiantil de la Universidad del Atlántico.

Sin embargo, este proyecto será progresivo. falta la regulación por parte del ministerio de educación, pero por lo pronto se priorizarán en primera instancia a aquellos que estén en pobreza extrema, víctimas del conflicto, comunidades étnicas, población en condición de discapacidad, madres cabeza de familia, jóvenes de colegios rurales y quienes pertenezcan al Sisben IV en categoría A, B Y C

"El Ministerio de educación tiene seis meses para reglamentar esta ley para garantizar el acceso a todos los programas de pregrado en las instituciones de educación superior públicas de nuestro país de manera gratuita. Por supuesto, hay unos grupos poblacionales a los cuales la permanencia es muy baja... precisamente, hay un programa que tendrá que reglamentar el Ministerio de Educación para garantizar la permanencia", mencionó María José Pizarro, senadora por el Pacto Histórico.

Por su parte, Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por Dignidad y Compromiso también se pronunció acerca del tema.

“La gratuidad debería tener una aspiración universal, si bien entendemos que eso no va a pasar de un momento a otro... puede ser progresivo, sí creo que una política de gratuidad debería aspirar a la universalidad y en el proyecto de ley si incluyó un inciso que le permite al Ministerio de Educación nacional volver a focalizar el programa de gratuidad o de matrícula cero. Yo creo que lo progresivo realmente sería que tendiéramos a la universalidad en la gratuidad a la educación superior", señaló.

Con este proyecto de ley que ahora pasa a sanción presidencial, los recursos para garantizar la gratuidad en la matrícula serán destinados por el presupuesto general de la nación para evitar que la responsabilidad recaiga en las universidades públicas. este proyecto también busca una permanencia en los estudiantes para evitar la deserción académica.

