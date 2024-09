”Acá nadie va a tumbar a Petro, sino él mismo”: senadora María Fernanda Cabal

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal habló en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga. Durante la entrevista se le preguntó sobre los rumores de un posible intento de golpe de Estado contra el presidente Gustavo Petro, la congresista respondió que ella no está involucrada en ningún intento de derrocar al presidente y que su único objetivo es cumplir con la ley y la Constitución.

En relación con las críticas hacia Petro, Cabal mencionó los supuestos actos criminales cometidos por el presidente antes de asumir su cargo. También criticó la impunidad que, según ella, ha disfrutado Petro y la falta de rendición de cuentas por parte del Consejo Nacional Electoral, CNE.

El peor enemigo de Petro se llama Gustavo Petro, no es María Fernanda Cabal. Un tipo que ni siquiera cumple con las citas obligatorias de su mandato. Un personaje que no trabaja porque la mitad del tiempo no se sabe dónde está, que busquen excusas de que lo van a tumbar. Aquí nadie va a tumbar al señor Petro, sino Petro dijo María Fernanda Cabal.

Cabal también fue cuestionada sobre si existen sectores cercanos a ella que quieren que el presidente Petro no termine su mandato. Ella respondió que su objetivo es hacer cumplir la ley y la Constitución, y que no desea que el presidente sea derrocado ilegalmente.

"Considero que el presidente Gustavo Petro está sometido a la Constitución y la ley, punto. Que no se victimice, que no mienta, que no incendie el país. Eso es lo único que yo quiero", agregó la senadora.

El papel de María Fernanda Cabal en las elecciones del 2026

En cuanto a las próximas elecciones presidenciales, la senadora Cabal mencionó que el Centro Democrático buscará un candidato que represente las banderas de seguridad, empleo y salud. También mencionó la importancia de recoger voluntades y trabajar en conjunto para rescatar al país y se refirió al mecanismo para escoger el candidato del partido.

"Preferiría la consulta pública abierta el día de las elecciones de Congreso, ¿por qué? Porque es una consulta pública donde la mayoría de los partidos van a elegir a sus candidatos independientemente que después hagan alianza. Al ir a un voto de opinión, hará que más gente vote por un voto que es más de estructura de pronto, salvo el Senado. Por eso estamos analizando cerrar la lista al Senado y eventualmente cerrarla en Bogotá y cerrarla en Medellín como era originalmente", recalcó.

En relación con la participación femenina en la política, Cabal destacó la importancia de sumar a más mujeres en la discusión política. Sin embargo, señaló que aún no se ha definido una fórmula para elegir al candidato presidencial del Centro Democrático.

En cuanto a la paz en Colombia, la senadora Cabal afirmó que la llamada "paz total" es un fracaso total y que no apoya convertir a criminales de guerra en actores políticos. También manifestó su preocupación por la degradación del Estado y las víctimas debido a los acuerdos de paz. Además mencionó las banderas con las que el Centro Democrático buscará ganar en las elecciones presidenciales del 2026.

"Cuando la gente piensa en Uribe piensa en seguridad, si leen las encuestas, lo más crítico hoy es la destrucción y su disolución de Colombia en 800 grupos criminales que nos heredó el famoso acuerdo de paz de La Habana. Cuando usted tiene 300.000 hectáreas de coca, usted no tiene país. Usted tiene muerte, matazón. Aquí volvemos a retomar las banderas. sin duda, de la seguridad, que es estratégico, pero también las angustias de la gente hoy y la angustia es ingresos, trabajo, empleo y salud", concluyó.

En relación con la libertad de prensa destacó la importancia de la misma y reconoció el papel de los periodistas en la denuncia de la corrupción. Sin embargo, también expresó sus críticas hacia ciertos periodistas y medios de comunicación.

Finalmente, la senadora María Fernanda Cabal es una voz fuerte en la política colombiana y tiene posturas firmes en temas como la seguridad, la paz y la libertad de prensa.

