Presidente de Fedetranscarga por foto con Cabal: “También tengo foto con Petro”

En diálogo con Blu Radio, Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga, respondió a las críticas que recibió luego de que el presidente Gustavo Petropublicara una foto de él junto a la senadora María Fernanda Cabal.

El mandatario insinuó en redes sociales que Cárdenas estaría promoviendo intereses políticos en medio del paro camionero que afecta al país. Cárdenas, sin embargo, fue claro en rechazar las acusaciones y subrayó que no está detrás de ningún movimiento político ni del paro.

“No estoy en campaña, soy apolítico”

Durante la entrevista, Cárdenas negó rotundamente estar impulsando una candidatura política, en respuesta a los señalamientos que Petro hizo en la plataforma X (antes conocida como Twitter).

"Nosotros somos apolíticos", aseguró Cárdenas, al desestimar las insinuaciones de que estaría usando su posición para promover una agenda partidista.

“Uno puede tener fotos con cualquier político de este país. Tengo fotos con María Fernanda Cabal, pero también con Gustavo Petro y César Pachón”, añadió.

El presidente Petro había criticado a Cárdenas por lo que consideró una maniobra política para confundir y dividir a los trabajadores del transporte.

"Le quitaron a los pequeños la carga y las carreteras, y ahora los vuelcan contra el Gobierno solo para hacer política de fascios", señaló el presidente.

Cárdenas rechazó enérgicamente estas acusaciones, argumentando que su gremio, que representa a una gran mayoría de pequeños transportadores, no está buscando manipular el descontento para obtener réditos políticos.

¿Crisis en el transporte?

La situación del paro camionero ha tensado las relaciones entre el Gobierno y el gremio de transportadores. Durante la entrevista, Cárdenas explicó que los pequeños propietarios, que representan el 80 % del sector, son quienes están llevando adelante las protestas.

"Es importante que la gente sepa que los empresarios no somos los que estamos haciendo el paro. Son los pequeños propietarios de vehículos, que tienen justa causa para manifestarse", destacó.

Cárdenas también ofreció detalles sobre las negociaciones con el Gobierno, mencionando que se propuso la revisión de la fórmula de los combustibles desde que Petro asumió la presidencia en 2022.

"Ese día le propusimos al presidente revisar la fórmula del combustible para que la ACPM (Contribución por el Precio de los Combustibles) no se disparara", recordó Cárdenas, quien añadió que las mesas técnicas lograron que Ecopetrol reconociera que es el único productor de diésel en Colombia, lo que dio pie a nuevas propuestas para ajustar la fórmula.

El alza de los precios del diésel ha sido uno de los principales factores detrás del descontento. Los transportadores, tanto pequeños como grandes, han advertido que este aumento afectará gravemente al sector y a la economía del país.

"El diésel es una necesidad, no un lujo", afirmó Cárdenas. "No podemos permitir que suba de la misma manera que ha subido la gasolina".

Relación con el Gobierno

A pesar de las duras palabras del presidente Petro, Henry Cárdenas subrayó que siempre ha habido una buena disposición para dialogar con el Gobierno. Recordó que el mandatario asistió al Congreso de Fedetranscarga en septiembre de 2022, poco después de asumir la presidencia, y se mostró abierto a escuchar las preocupaciones del gremio.

“Nosotros lo invitamos con todo el cariño del mundo. Ese día propusimos la creación de mesas técnicas para discutir los precios del combustible”, comentó Cárdenas, quien asegura que, aunque en un principio hubo avances, las últimas decisiones del gobierno sobre el aumento del diésel han generado malestar en el sector.

"El problema del presidente Petro es que a toda hora separa las clases sociales dentro de los sectores", afirmó.

Cárdenas negó estar detrás de las movilizaciones que han bloqueado varias carreteras en el país, argumentando que los transportadores pequeños son quienes decidieron parar, afectados también por el alza de los combustibles. "Jamás he estado detrás del paro. Nosotros advertimos que habría paro, pero no lo promovimos", dijo enfáticamente. Según él, el descontento entre los pequeños transportadores es genuino y no parte de una manipulación por parte del gremio de empresarios.

¿Cuándo se acaba el paro camionero?

En cuanto al posible fin del paro, Cárdenas señaló que las negociaciones han avanzado, y que el Gobierno ha cedido en varias de sus demandas, incluyendo la revisión de los aumentos del diésel.

"Creo que ya estamos muy cerca de llegar a un acuerdo", comentó, al añadir que la propuesta de los camioneros de limitar el aumento a 400 pesos mensuales podría ser la solución. Además, valoró positivamente que el gobierno haya decidido revocar el aumento de 1.900 pesos decretado el fin de semana pasado, algo sin precedentes en la historia del país.

El presidente de Fedetranscarga confía en que pronto se alcanzará un acuerdo que permita la reactivación del sector y el desbloqueo de las vías, y dejó claro que su prioridad sigue siendo la defensa de los intereses de los transportadores, tanto pequeños como grandes.

"Nosotros no estamos detrás del paro, pero entendemos perfectamente las razones que han llevado a los pequeños propietarios a protestar", concluyó.