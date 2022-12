Alcaldesa Claudia López sorprende con conciliadora visita a sus excontrincantes

La alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López, continúa con su plan de conciliación con sus contrincantes en campaña, tal y como lo dijo durante su discurso de victoria el pasado 27 de octubre cuando señaló que una de sus primeras tareas es superar la polarización que agobia la ciudad: “vamos a unir a Bogotá, vamos a hacer un gobierno para todos”.

No obstante, no dejaron de sorprender sus recientes publicaciones en redes sociales en donde, con cada uno de sus ex rivales, se le vio en actitud conciliadora, de trabajo y con palabras de respeto, destacando de cada uno de ellos las virtudes que, en su parecer, más le marcaron durante campaña.

En el caso de Miguel Uribe, López destacó que fue “la revelación de esta campaña. ¡Aprendí a respetarlo y valorarlo, y conocer a su señora, sus niñas y a Violeta (la perrita mascota) fue una bella fortuna adicional!” Incluso acompañó la publicación con imágenes donde se ven trabajando juntos y tocando el piano.

Si alguien me pareció la revelación de esta campaña fue @MiguelUribeT.



Aprendí a respetarlo y valorarlo, y conocer a su su señora, sus niñas y a Violeta fue una bella fortuna adicional!



Me compartió sus prioridades para Bogotá y me ofreció enseñarme a tocar el piano. Gracias 👍 pic.twitter.com/vxhNmiTMdP — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) November 1, 2019

Con Hollman Morris, la alcaldesa electa señaló que estuvieron trabajando juntos: “hizo una campaña coherente con su equipo, con su mentor, y con sus convicciones. Es mucho más en lo que coincidimos y vamos a sacarlo adelante, respetando la independencia de su bancada”, señaló, con una imagen en donde se ven departiendo frente a sus planes de gobierno.

Hoy volvimos a encontrarnos y trabajamos con @HOLLMANMORRIS.



Hizo una campaña coherente con su equipo, con su mentor, y con sus convicciones.



Es mucho más en lo que coincidimos y vamos a sacarlo adelante, respetando la independencia de su bancada.



Abrazo a él y su equipo! pic.twitter.com/AMp07rPYxF — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) November 1, 2019

Y finalmente con Carlos Fernando Galán, López publicó una foto juntos, al lado de un cuadro del desaparecido Luis Carlos Galán, con el texto: “gracias por recibirme en su casa. ¡Nos hemos visto tanto estos meses que ya lo extrañaba! Gracias por tu generosidad, por la altura y el tono que le imprimiste a la campaña y a mí. ¡Juntos vamos a hacer de Bogotá el mejor hogar de todos los colombianos!”.

Mil gracias a @CarlosFGalan por recibirme en su casa.



Nos hemos visto tanto estos meses que ya lo extrañaba!



Gracias por tu generosidad, por la altura y el tono que le imprimiste a la campaña y a mi.



Juntos vamos a hacer de Bogotá el mejor hogar de todos los colombianos! pic.twitter.com/YUpwWQtIJO — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) October 31, 2019

Mayoritariamente, los usuarios de redes sociales reaccionaron positivamente a las publicaciones de la mandataria electa, felicitándola por su actitud conciliadora e incluyente.

