Alianza Verde le apuesta a una coalición "amplia y diversa", pero sin irse a los "extremos"

Desde las últimas semanas se viene afianzando una reunión de la Alianza Verde con Sergio Fajardo, Jorge Robledo, Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo y la ex fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, la representante Ángela María Robledo.

La coalición busca elegir un candidato presidencial que los represente en las elecciones del 2022.

La Alianza Verde ha venido compartiendo avances del proceso y en un comunicado se refirieron a la reunión como la “coalición de la esperanza”.

En diálogo con BLU Radio, la representante Katherine Miranda habló sobre la coalición del partido Alianza Verde para el 2022.

En el partido no hay una decisión concreta. Estamos trabajando en una propuesta programática seria. En el partido Verde hablamos de no cerrar la puerta a tener una conversación con la Colombia Humana dijo

Asimismo dijo que le están apostando a una coalición amplia y diversa sin irse a los "extremos" y que represente una esperanza y un cambio para el 2022.

Miranda señaló que los enfrentamientos que se presentan en redes sociales con otros sectores políticos están "muy alejados de la realidad". Sin embargo, afirmó que están lejos de unificarse con Gustavo Petro para una coalición, pero están buscando algunos acercamientos desde hace varias semanas.

Publicidad

"Uno puede pensar diferente a Gustavo Petro, pero respetando y valorando la diferencia. Ese es el camino que estamos abonando con la Colombia Humana, si no llega a haber un acuerdo, por lo menos que el respeto prime en esta relación", agregó.

Afirmó que en el partido no hay una decisión concreta, pero están trabajando en una propuesta programática seria y no cierran la puerta en el partido Verde a tener una conversación con la Colombia Humana.

Finalmente señaló que todavía faltan algunos candidatos para postularse y dijo que llegará alguien parecido a Antanas Mockus y algunas mujeres.

Escuche la entrevista completa de Katherine Miranda en Sala de Prensa BLU: