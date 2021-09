Álvaro Pava niega dineros de narcotráfico en campaña de Pastrana: "Soy testigo de lo contrario"

Álvaro Pava Camelo, actual embajador de Colombia en Argentina, resultó salpicado en una carta en la que los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, máximos capos del Cartel de Cali, señalan de haber realizado aportes económicos a las campañas presidenciales de Andrés Pastrana en 1994 y 1998.

“Señor expresidente Pastrana queremos hacerle el último comentario para que usted refresque su memoria selectiva: fuimos amigos por muchos años de los ilustres conservadores Álvaro Pava padre, Humberto Pava hijo y Álvaro Pava hijo. Resulta que a finales del siglo pasado (1990-2000) tuvimos varios acercamientos con el doctor Álvaro Pava hijo a través de Alberto Giraldo, a raíz de las campañas presidenciales de 1994 y 1998 en las cuales usted participó y de la cual él (Álvaro Pava) era un alto directivo de su campaña”, dice la misiva.

Ante esto, el mismo embajador Pava dio sus explicaciones en Mañanas BLU y desmintió dichas afirmaciones:

Mañanas BLU: ¿Es cierto lo que dicen los hermanos Rodríguez Orejuela? ¿A través suyo entraron plantas del narcotráfico a las campañas de Pastrana?

Embajador Pava: “Eso no es lo que ellos dicen. Ellos afirman que yo puedo ser testigo de ese hecho. Soy testigo exactamente de lo contrario. A la campaña del doctor Andrés Pastrana no lo permearon dineros ilícitos. En el año 94 era gerente del día de elecciones de la campaña. No lo fui en el año 98. (…) En esa campaña [1994] yo desarrollaba actividades políticas, no de tesorería. (…) La campaña de Pastrana en 1994 fue absolutamente impecable y entregó las cuentas como deberían ser”.

Mañanas BLU: ¿Usted y su padre eran amigos de los hermanos Rodríguez Orejuela?

Embajador Pava: “La respuesta está en la misma pregunta. Mi padre fue un hombre público y todos sabemos que se llamaba Jaime Pava Navarro. Ellos afirman que eran amigo de él y que se llamaba Álvaro. Ahí está contestada la pregunta”.

Mañanas BLU: ¿Alberto Giraldo les ofreció financiar campañas políticas con dineros de los Rodríguez Orejuela?

Embajador Pava: “Nunca. Ellos afirman que los supuestos acercamientos fueron a través de Alberto Giraldo y mi vinculación con él nunca la he negado, fue muy cercano a nosotros. [Giraldo] era una persona reconocida y de muy buena trayectoria que con el tiempo se fue conociendo con lo que ocurría con el Cartel de Cali”.

Mañanas BLU: ¿Usted cree que es cierto que ellos financiaron a liberales y conservadores en campañas políticas?

Embajador Pava: “Yo no digo que entró plata a las otras campañas. No me atrevería, no tengo los elementos de juicio para hacerlo. (…) Yo me resisto a creer que las campañas presidenciales en Colombia han sido financiadas por el narcotráfico. En la intimidad creo que no, creo que Colombia ha sido un país respetado por sus dirigentes en el sentido que no se ha financiado con dinero del narcotráfico. Puede haber una excepción, como está realmente probado, pero generalizar me resisto a creer”.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU: