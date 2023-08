Álvaro Uribe desmiente a la exsenadora Zulema Jattin y reitera que la denunciará

Ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP , se sometió la excongresista Zulema Jattin en donde denunció que el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez tendría nexos con paramilitares y no permitió la denuncias en contra de estos movimientos; por esta razón, el expresidente anunció que la denunciará por estas palabras en su contra.

"Con la doctora Jattin me reuní en algunas oportunidades. Si fuera verdad que le recomendé no denuncias sin pruebas las supuestas presiones militares, no es de mi estilo decir que tenía que ser una prueba escrita. Además, menciona personas sobre las que nunca hablamos sin que tenga una sola palabra mía para acusarme ante la JEP, su análisis político que no se le ocurrió hace más de 20 años", manifestó el expresidente Uribe.

Asimismo, según el expresidente, los casos de parapolítica en el departamento de Córdoba se empezaron a conocer en noviembre de 2006, cuando se denunció la existencia del 'Pacto de Ralito': "Ni antes ni después asistí a reuniones con parlamentarios para hablar de este tema o de temas relacionado", añadió.

Álvaro Uribe Foto: AFP

Uribe también dijo que durante el proceso judicial de parapolítica que salpicó a Miguel Alfonso de la Espriella y Eleonora Pineda, en ningún momento se mencionó su nombre como "para decir algo en su contra". Por lo que denunciará a la excongresista ante la justicia por lo dicho en la JEP.

"Como se dijo hace años a la opinión pública, Miguel Alfonso de la Espriella, durante la campaña me transmitió una invitación para reunirme con los paramilitares, le contesté que si me reunía con los paramilitares no podría ser presidente de la República", dijo.

Esta es la carta de Uribe sobre el tema

¿Qué dijo la exsenadora Zulema Jattin sobre Uribe?

Ante la JEP, Jattin explicó ante la justicia transicional sobre rumores según los cuales algunos exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso tenían interés en que las mesas directivas en la Cámara de Representantes hubiera participación de congresistas que, presuntamente, tendrían relaciones con el paramilitarismo.

"Sobre la elección de mesas de directivas en Cámara de Representantes señaló que en 2002 había rumores de que Elonora Pineda, Jorge Luis Feris, Alfonso Campo tenían relación con paramilitares, quienes le manifestaron que Mancuso quería que la Presidencia la ocupara William Vélez del equipo de Mario Uribe, el cual tenía mayor cercanía al entonces presidente de la República. Señaló que a pesar de que esa incidencia ilícita es conocida por varios congresistas, nunca se ha dado una investigación al respecto", agregaron.

