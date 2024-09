Amas de casa podrían recibir la mitad de la pensión de sus parejas con este proyecto

La representante Catherine Juvinao aseguró que se busca que las personas que han dedicado al menos 600 semanas al rol de cuidado en sus hogares, tengan derecho a la mitad de la pensión de la pareja. Además, se da la posibilidad de que si la persona cuidadora alcanzó a cotizar algunas semanas en el sistema, estas puedan sumarse a las semanas del cónyuge, bien sea para alcanzar entre los dos el derecho pensional o para obtener una pensión más alta.

Dicha mesada pensional se distribuirá en partes iguales entre la pareja. Lo anterior surge debido a que en Colombia las mujeres presentan una cobertura pensional inferior a la de los hombres, con una brecha de más de 3 puntos porcentuales: 72,5 % frente a 75,8 %, respectivamente.

El proyecto también incluye generar medidas en caso de divorcio o separaciones de hecho antes de pensionarse, para que las semanas cotizadas por ambos miembros sean consideradas como un conjunto y, así, se distribuya la mesada pensional de forma proporcional según las semanas aportadas por cada uno.

"Este proyecto busca, ante todo, un cambio de paradigma sobre el rol de la mujer en el hogar y lo que este trabajo significa para la economía y para la sociedad entera. Hemos crecido con la idea de que las madres amas de casa 'no trabajan', cuando realmente es un trabajo que, además de no remunerado, las castiga en su vejez al dejarlas sin posibilidad de pensión. Este es un proyecto que puede cambiar la vida de centenares de miles de mujeres y de hogares, pues no solo les da autonomía en la última etapa de la vida, sino que, además, está demostrado que cada peso que se le da a una mujer es un peso mejor distribuido en el hogar", aseguró Juvinao.