"A Colombia la tenemos que sacar adelante entre todos de forma concertada": senadora Angélica Lozano

Este miércoles, 19 de julio, Angélica Lozano consiguió ser la candidata de la coalición Alianza Verde-Centro Esperanza para ser presidenta del Senado de la República, la senadora lo logró tras obtener ocho votos al interior de la bancada en las últimas horas.

"Después de varias conversaciones, varias reuniones y por bancada con ocho votos por mí, pues fui seleccionada para ser postulada como presidenta del Senado para esta legislatura. Colombia tiene problemas graves, es uno de los países más desiguales del mundo y el deber del Congreso es lograr, toda una rama del poder pública la concentración de las política públicas y las reformas que sean necesarias", manifestó la senadora Angélica Lozano.

Inti Asprilla, Iván Name y Fabián Díaz se retiraron de la reunión y no firmarán el acta, por lo que hay probabilidad de que tanto Asprilla como Name puedan postular sus nombres ante la Plenaria.

Hasta la semana pasada en la mesa estaban tres nombres, los senadores Angélica Lozano, Inti Asprilla e Iván Name, pero en las últimas horas se sumó al grupo el senador Ariel Ávila.

En desarrollo.