Partido Verde no descarta una alianza con Rodolfo Hernández para la Gobernación de Santander

El copresidente del Partido Alianza Verde Rodrigo Romero explicó públicamente que en este momento hay una posibilidad de hacer una alianza con Rodolfo Hernández para que se quede con el aval rumbo a la Gobernación de Santander, sin embargo, aclaró que Hernández no es el único ya que en este momento hay varias personas que tienen opción de quedarse con ese aval para las próximas elecciones.

“Nosotros nos hemos reunido en varias oportunidades con Rodolfo, Toda vez que recuerden que cuando él fue candidato presidencial, un sector grande del verde estuvo con Rodolfo también, recordemos que el verde tomo la decisión en primera vuelta de apoyar alternativos y entre ellos estaba Rodolfo, entonces Rodolfo ha estado ahí en el radar del verde para que no se diga que apareció a última hora, él siempre ha estado. En ese orden de ideas pensamos que Rodolfo es un actor importante”, explicó Romero.

Para el partido Verde Rodolfo Hernández tiene una oportunidad real de llegar a la Gobernación de Santander después de lo demostrado en las elecciones presidenciales.

“Rodolfo es un actor político importante para Santander ya que obtuvo más de 900 mil votos para la presidencia, entonces hemos tenido reuniones con él y obviamente mirando una posibilidad de acuerdo. Eso no se puede negar, en varias oportunidades yo personalmente me he reunido con él y hay unas posibilidades de acuerdo. En Santander en este momento hay tres personas inscritas en la plataforma, no es solamente una persona está Julián Silva, esta Ferley Sierra, el profe, nuestro diputado, excelente persona, y está un señor Wilmer Alexis Rueda”, agregó Romero.

Rodolfo Hernández dice que perdió con Petro por no recibir politiqueros y retó a quienes lo tildan de traidor → https://t.co/q1Zo9eWACe #MañanasBlu pic.twitter.com/gXQIreIWNO — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 22, 2023

El codirector del partido verde dejó claro que tanto el diputado Ferley Sierra como Rodolfo Hernández siguen en la contienda por el aval de la colectividad.

“Lo primero que tenemos que hacer es mirar qué pasa con esos tres candidatos y existen dos alternativas que tenemos que definirlas tranquilamente, una que se le dé el aval al profe Ferley, nuestro diputado que ya ha venido haciendo un proceso o que se haga un acuerdo con Rodolfo para que Rodolfo sea el avalado por el partido verde, esas dos posibilidades existen y se van a discutir tranquilamente en Bogotá, mirando los argumentos, mirando qué es lo más conveniente para el partido, porque el partido verde no está pensando en tener candidato por tener sino en cómo realmente el verde con ese avance que hemos tenido, como realmente podemos ganar en Santander”, aclaró Romero.