Rodolfo Hernández dice que perdió por no recibir politiqueros y retó a quienes lo tildan de traidor

Un año después de perder las elecciones presidenciales, Rodolfo Hernández empezó a hablar sobre los motivos que, según él, lo llevaron a perder contra Gustavo Petro en la segunda vuelta.

“Perdimos por no recibir politiqueros”, escribió el excandidato presidencial, quien ahora está en una carrera política por llegar a la Gobernación de Santander o la Alcaldía de Bucaramanga . Eso está por definir.

Rodolfo Hernández también contó que en las calles lo han tildado de traidor, luego de que desapareciera de la opinión pública en la recta final de su campaña presidencial.

“Aquí salgo de la oficina y me dicen traidor, muy poquitos me han dicho aquí en Bucaramanga. Unos cinco, traidor. Yo callado porque esos son los sentimientos, la percepción de ellos”, dijo.

“Que yo tenía que salir generando una ilusión sobre unos sectores que no nos querían votar, a cambio de puestos y contratos. Para mi eso es traición”, agregó.

El exalcalde de Bucaramanga, hoy inhabilitado por la Procuraduría en primera instancia, también retó a quienes lo llaman “traidor”.

“Todos esos que me dicen traidores, me gustaría que sintieran o que se metieran a competir en esto. Todos esos que me gritan eso nunca han hecho nada. Yo los quiero ver que se metan de concejales en Bucaramanga para ver cómo es. O que se postulen para la Gobernación, o que se postulen de candidato a la Presidencia con una jauría que no tiene límites”, comentó.

Rodolfo Hernández fue inhabilitado, en primera instancia, para ejercer cargos públicos por 14 años. Según la Procuraduría, hay suficiente evidencia contra Hernández en el proceso en su contra por presunta corrupción en el caso conocido como Vitalogic.