Aprobado en primer debate extensión de periodo de mandatarios locales hasta 2022

El articulado aclara que las elecciones de mandatarios locales se realizarían el mismo día que las elecciones legislativas.

Los congresistas empezarían periodo el 20 de julio, los mandatarios locales el 25 y el presidente el 7 de agosto para una efectiva unificación de periodos.

El proyecto de acto legislativo contempla que las elecciones de las autoridades territoriales y nacionales se desarrollen el mismo año.

La polémica giró en torno a la ampliación del período de los actuales alcaldes y gobernadores, por lo que representantes como Juanita Goebertus de la Alianza Verde propusieron que la unificación se hiciera de manera transitoria, para tener periodos unidos dentro de 5 años.

Dicha ponencia fue negada mayoritariamente con 25 votos por el No y solo 4 por el Sí, razón por la cual la congresista Goebertus presentó una proposición que impedía la ampliación del período a los actuales alcaldes y gobernadores. El proyecto tenía ambiente para ser aprobado.

El punto clave para la aprobación de la iniciativa

fue el apoyo del Centro Democrático pese a la opinión en contra del proyecto del expresidente Uribe.

“Hablé con él y nos dio libertad para votar”,

dijo el representante Gabriel Santos.

Toda la bancada uribista en Comisión Primera votó a favor de la iniciativa a excepción de Edward Rodríguez, parlamentario por Bogotá y uno de los más representativos del partido.

En la discusión de la ponencia mayoritaria se eliminó el artículo 2 que establecía listas cerradas bloqueadas para estas elecciones y e aprobó el artículo 3, que es el punto clave:

“Los periodos de los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles cuya elección o designación, según sea el caso, se efectuó antes de la vigencia del presente acto legislativo, así como de los designados con posterioridad a esa fecha, continuarán en sus funciones hasta el 19 de junio de 2022. Sus sucesores se elegirán en el año 2022 para el periodo constitucional que iniciará el 20 de julio de este año”.

El artículo finaliza aclarando: “en todo caso los periodos de gobernadores y alcaldes deberán coincidir con el del presidente de la República”.

Quienes quedaron inconformes con la decisión fueron los sectores de centro izquierda, que alegaron la inconstitucionalidad de la iniciativa por vulnerar el derecho de elección de los ciudadanos.

“Yo no entiendo la razón por la que estos señores aquí se están tomando facultades que no les corresponden. Por qué quieren extender el mandato a unos alcaldes y gobernadores que no han elegido los ciudadanos. Como abogado y demócrata me opongo”, indicó German Navas Talero del Polo.

Además de Navas Talero, Ángela María Robledo de la Colombia Humana e Inti Asprilla de Alianza Verde dejaron ver su descontento que en gran parte se debe a que son férreos opositores del actual alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y la iniciativa alargaría por dos años su permanencia en el cargo.

Vale la pena resaltar que debido a que este proyecto es una reforma constitucional había sido discutida previamente en una audiencia pública el pasado 27 de septiembre donde la Federación Colombiana de Municipios, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales y la Federación Nacional de Departamentos pidieron al Congreso apoyar a la iniciativa alegando que esta haría más sencilla la coordinación y planeación entre las autoridades locales y nacionales.

César Lorduy resaltó en el debate que este proyecto mejorará la coordinación presupuestal a nivel nacional, “es un beneficio para todas las regiones”. Igualmente, Jairo Humberto Cristo y Jaime Rodríguez Contreras, de Cambio Radical, y Alfredo Deluque y Jorge Burgos, de la U apoyaron abiertamente la iniciativa que ahora irá a segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes.