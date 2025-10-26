Así quedaría conformada la lista al Senado del Pacto Histórico tras votaciones a la consulta

En el marco de la consulta interna del Pacto Histórico para definir su candidato presidencial y establecer el orden de sus listas al Congreso, uno de los resultados más esperados fue el del Senado.

Con la victoria de Iván Cepeda como candidato presidencial, la atención ahora se centra en cómo se reconfiguran las fuerzas dentro del bloque y cómo figuras controvertidas, como Wally, lograron destacar en la jornada electoral.

Cabe recordar que para las elecciones al Senado de 2026, la lista es cerrada y cremallera, lo que significa que los votantes no eligen nombres individuales, sino que respaldan en conjunto a la lista del movimiento.

Pacto Histórico Foto: Pacto Histórico / Blu Radio

Así quedó conformada la lista al Senado por el Pacto Histórico

Con el 96.62 % de las mesas escrutadas, la lista al Senado por el Pacto Histórico quedaría parcialmente conformada de esta manera:



Wilson Neber Arias Castillo – 156.748 votos (7,69 %) Pedro Hernando Flórez Porras – 139.610 (6,85 %) Walter Alfonso Rodríguez Chaparro – 132.240 (6,49 %) Ferney Silva Idrobo – 70.449 (3,4 5%) Carmen Patricia Caicedo Omar – 64.433 (3,16 %) Carlos Alberto Benavides Mora – 64.158 (3,14 %) Jorge Alejandro Ocampo Giraldo – 56.463 (2,77 %) Laura Cristina Ahumada García – 54.677 (2,68 %) Alex Xavier Flórez Hernández – 54.521 (2,67 %) Aida Yolanda Avella Esquivel – 47.213 (2,31 %) Cristian Kevin Gómez Paz – 39.634 (1,94 %) Agmeth José Escaf Tijeriño – 39.627 (1,94 %) Yuly Esmeralda Hernández Silva – 39.315 (1,92 %) Sandra Claudia Chindoy Jamioy – 38.656 (1,89 %) David Ricardo Racero Mayorca – 35.821 (1,75 %) Martín Alonso Caicedo Carabalí – 33.664 (1,65 %) Orlando Miguel De la Hoz García – 32.517 (1,59 %) María Eugenia Londoño Ocampo – 31.497 (1,54 %) Alberto Manuel Gascón Giraldo – 29.468 (1,44%) Luis Guillermo Pérez Casas – 28.938 (1,42 %)

Hay que resaltar que la exministra de Salud, Carolina Corcho, anunció que será cabeza lista al Senado, al quedar de segunda en la votación en la consulta del Pacto Histórico.