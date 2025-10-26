Así reacciona Colombia al conocer que Iván Cepeda es el candidato presidencial del Pacto Histórico

La jornada electoral de este domingo marcó un nuevo capítulo en el proceso de consulta interna del Pacto Histórico, la coalición buscaba definir a su candidato presidencial para las próximas elecciones de 2026. Entre los aspirantes se encontraban Iván Cepeda y Carolina Corcho.

El nombre del ganador se conoció en el boletín número 16, el cual dejaba ver más del 75% de las mesas escrutadas. Con más de 700.000 votos, Iván Cepeda se convirtió en el candidato de la coalición.

Las recciones no se hicieron esperar. El presidente Gustavo Petro expresó que el pueblo tomó su decisión y se impuso la democracia: "Se impone la democracia y hay que obedecerla. El pueblo ha elegido libre. Y ahora es lo que la sociedad colombiana quiera, si para atrás o para adelante".

Por su parte, Roy Barreras felicitó a Cepeda e indicó que es el candidato legítimo de la izquierda.



"¡Felicitaciones a Iván Cepeda, ganador de la consulta del Pacto Histórico, candidato legítimo de la izquierda, senador valiente, defensor incansable de derechos humanos, compañero en la lucha por la paz y amigo entrañable! Triunfo inobjetable de una izquierda luchadora y comprometida con el cambio social".

El Director General del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, también se sumó e indicó que Cepeda será el candidato del Pacto Histórico en el frente amplio y envío un mensaje de admiración a Carolina Corcho.

"A Carolina Corcho toda mi admiración por tan estupenda y limpia Campaña. Ojalá sea tenida en cuenta en alguna fórmula vicepresidencial... Hoy triunfó la democracia interna por la que tanto luchamos".

Juan Fernando Cristo, exministro del Interior, felicitó al senador por su triunfo en la consulta e indicó que la coalición tiene un gran representante para las próximas elecciones presidenciales. "Iván Cepeda es un luchador incansable por la paz. La izquierda democrática ha elegido a un gran representante para competir en un frente amplio y plural".

La publicación la hizo por medio de sus redes sociales en respuesta a un trino anterior, en el que envió una carta a Carolina Corcho, Iván Cepeda y Roy Barreras. Allí mencionó que el "Frente Amplio puede ser una buena idea para aglutinar distintas fuerzas políticas comprometidas con las reformas".

