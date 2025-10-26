¿Petro y Alcocer están separados? Polémica tendría repercusiones legales según experto

La reciente inclusión del presidente Gustavo Petro en la llamada Lista Clinton de Estados Unidos ha desatado una fuerte controversia política y mediática. Más allá de la sanción internacional, la declaración del mandatario, en la que señala que Verónica Alcocer ya no es su esposa, generó un impacto inmediato, al poner en duda la relación oficial que durante años proyectó la pareja presidencial. Las palabras abrieron interrogantes sobre el uso de recursos públicos, la figura de la primera dama y la transparencia institucional en el Estado.

La opinión pública se ha dividido entre quienes cuestionan una posible falsa representación institucional de Alcocer y quienes consideran que el tema central radica en la sanción misma y sus repercusiones diplomáticas. La expresión “uso de recursos que no debieron usarse” ha sido interpretada por analistas como un reflejo del deterioro de la confianza en las instituciones.



Gustavo Petro y Verónica Alcocer: el trasfondo político de las polémicas declaraciones

En entrevista con Sala de Prensa Blu, el analista político Pedro Medellín afirmó que el trino del presidente Petro tiene un alcance que trasciende lo personal: “El asunto se vuelve de Estado… Presentarse como pareja cuando no lo eran y usar recursos oficiales implicaría una acción ilegal”. Su señalamiento apunta a un posible uso del erario público —viajes, vehículos, escoltas— bajo la figura de primera dama, pese a un vínculo marital aparentemente inexistente.

Medellín advirtió que el llamado “uso de recursos” no se limita a una falta ética, sino que podría acarrear consecuencias legales y electorales. “No se pueden usar recursos públicos de manera indebida, porque eso constituye abuso del erario”, enfatizó el analista.

Gustavo Petro y Verónica Alcocer Foto: Instagram Verónica Alcocer

Lista Clinton: impacto político y consecuencias para Colombia

La decisión de Estados Unidos de incluir a Petro y Alcocer en la Lista Clinton refuerza la gravedad del contexto. Aunque algunos interpretan la medida como un acto político, Medellín aseguró que el presidente estaría “utilizando esa pelea para su propio beneficio y no para el país”. Según el experto, el episodio podría incluso tener repercusiones económicas, afectando a familias colombianas que dependen de remesas enviadas desde Estados Unidos.

Más allá de la sanción, el caso ha adquirido un valor simbólico. Si la pareja presidencial no mantenía una relación formal y aun así se proyectó institucionalmente como tal, el país enfrenta un debate profundo sobre la legitimidad de la representación, la transparencia y el manejo de los recursos públicos.