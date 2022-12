Bancada de Cambio Radical se opondrá a reforma política en el Congreso: Vélez

Varios sectores han manifestado inquietudes respecto a esta iniciativa, argumentando que es inconveniente a pocos meses de elecciones parlamentarias y presidenciales cambiar las reglas de juego y también por ciertos ‘micos’ que han sido puestos en evidencia por congresistas y organismos de control, entre otros.

Publicidad

Además de las observaciones de la Contraloría y la Procuraduría, la bancada de Cambio Radical se opondrá al proyecto de Acto Legislativo, que será tramitado por ‘fast track’. El director de esa colectividad, Jorge Enrique Vélez, explicó a Blu Radio que hay “muchas preocupaciones”.

“La verdad, primero, no hay ningún afán de hacer una reforma política cuando ya estamos en cronograma electoral. Segundo, hay unas reformas de fondo, en las cuales respaldamos al contralor y al procurador, que se oponen obviamente a que no todo sea por cierre judicial, y piden que no les quiten las facultades a esos organismos en materia disciplinaria y económica”, dijo.

Publicidad

Le podría interesar: No soy cuota de Cambio Radical en ICBF, soy cuota de resultados: Karen Abudinén

Publicidad

Otro tema que les preocupa tiene que ver con los cambios que habría en el Consejo de Estado. “Hay muchas personas incómodas con esta reforma, porque no se han tenido en cuenta las apreciaciones que los partidos manifestamos desde el principio”.

La semana pasada, el representante Jorge Rozo (Cambio Radical) quien es además ponente, radicó una ponencia negativa, en la cual pide a la Comisión Primera de esa corporación que se archive el Proyecto de Acto Legislativo 012 de 2017 Cámara – “Por medio del cual se adopta una reforma política y electoral que permita la apertura democrática para la construcción de una paz estable y duradera”.

Publicidad

Vélez reveló que existe un acta, producto de una reunión de toda la bancada, en la cual quedó planteado que se respaldará lo argumentado por el representante ponente.

Publicidad

Vea aquí la ponencia negativa radicada por el representante Rozo.

Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.