Bloque ‘Pro Paz’ advierte parálisis legislativa en Senado por objeciones

Pese a que es prácticamente un hecho que las objeciones presidenciales al proyecto de Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz no tienen opción de ser aprobadas en el Congreso, la votación que está pendiente en el Senado tiene en jaque la agenda legislativa.

La plenaria del Senado no pudo sesionar este miércoles por cuenta de la alianza de congresistas que defienden el acuerdo de paz y optaron por romper el quórum, es decir, salirse del recinto, obligando a aplazar la discusión y votación de los proyectos que estaban incluidos en el orden del día.

Lo anterior ocurrió por cuenta de una solicitud que hicieron varios senadores para que se votara el informe de objeciones radicado por la oposición, que pretende justamente negar los reparos del jefe de Estado, tal y como ocurrió en la Cámara de Representantes.

“Hemos levantado la sesión del Senado ante la intransigencia del senador Ernesto Macías al negarse a anunciar el informe de objeciones a la JEP para que se someta a votación. La mesa directiva incumple la Constitución y la Ley. Los procedimientos derivados del fast track exigen que se vote y decida, en el primer punto del orden del día, el tema de las objeciones”, cuestionó el senador Roy Barreras, del Partido de La U.

Pero, además de expresar esa inconformidad, Barreras, quien fue integrante del equipo negociador del Gobierno, advirtió “maniobras dilatorias” y anticipó que seguirán rompiendo el quórum, hasta que finalmente logren que se dé la votación.

“La bancada ‘Pro Paz’ tiene inmensa mayoría en el Senado. Sin nosotros no tienen votos ni para aprobar el orden del día. De suerte que, hasta que no se voten las objeciones de la Ley Estatutaria de la JEP, nada pasará en el Senado de la República. Si el senador Macías, tercamente, insiste en no someter a votación el informe, en la práctica su Presidencia ha terminado”, puntualizó el parlamentario.

Ante esto, el presidente del Senado respondió cuestionando la decisión. “Eso no es posible. Hay proyectos importantes y eso sería un pretexto para no trabajar y sería muy grave para el Congreso”, dijo.

Ernesto Macías convocó a la Plenaria para el próximo 23 de abril, es decir, después de Semana Santa.