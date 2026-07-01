"Caiga quien caiga": De La Espriella promete luchar contra la corrupción tras reunión de empalme

A horas del inicio del empalme en la Casa de Nariño, previsto para este jueves a las 10:00 de la mañana, se conocieron apartes de la intervención que dio el presidente electo Abelardo de la Espriella a los asistentes de la reunión de más de 1.000 personas que hacen parte de su equipo de transición, reunión privada adelantada el pasado martes en la universidad Sergio Arboleda.

Allí, De lLa Espriella aseguró que su administración buscará convertirse en "el mejor gobierno de la historia de Colombia" y afirmó que el proceso de planeación comenzó hace varios meses con el propósito de diseñar una estrategia para enfrentar los principales problemas del país.

En su discurso, De La Espriella detalló que el principal objetivo del empalme será identificar el estado en que se encuentran las entidades públicas y establecer soluciones para atender las dificultades encontradas pues considera que el país fue recibido en una situación de profunda crisis y atribuyó esa condición al gobierno saliente.

También destacó que quienes integran el equipo de transición fueron escogidos por sus capacidades profesionales y no por recomendaciones de partidos políticos o dirigentes tradicionales, al tiempo que aseguró que su gobierno responderá exclusivamente al mandato recibido en las urnas. Para ello, agregó el mandatario, el equipo debe mantener la unidad alrededor del proyecto político.



Abelardo De La Espriella // Foto: AFP

“Están aquí porque queremos hacer de este empalme lo mejor que se haya hecho. Y muchos llegarán al gobierno, otros no. Lo único cierto es que aquí vinimos a cambiar de paradigma, esto es un cambio de orden. Nunca más la política será como siempre ha sido, porque José Manuel y yo vinimos a cambiar la política para siempre”, dijo.

De La Espriella ubicó la lucha contra la corrupción como el primer eje de trabajo por lo que ordenará identificar y denunciar los focos de corrupción que sean detectados durante el empalme y aseguró que cualquier funcionario involucrado en irregularidades, sin importar su cercanía con el gobierno, deberá responder ante la justicia.

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“Seré el primer defensor de los recursos públicos, y cualquiera que esté inmiscuido en un acto de corrupción, así sea cercano, recibirá todo el peso de la ley y va a saber lo duro que muerde el tigre. Porque no solamente es deshonesto quien roba, sino también quien permite que otro robe. (...) Todos esos focos de corrupción tienen que ser denunciados sin miedo, sin ambages, con determinación y patriotismo. Vamos a denunciarlos caiga quien caiga”, aseveró.

Asimismo, planteó como objetivos la reconstrucción de las narrativas nacionales, la estabilización de la función pública y un rediseño del Estado para hacerlo, según expresó, más pequeño, funcional y eficiente. Por ello, cuestionó el funcionamiento actual del Estado y mencionó como ejemplo la ubicación de algunas entidades públicas para argumentar que es necesario reorganizar la estructura administrativa.

Durante el encuentro, De La Espriella destacó el papel del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, a quien calificó como una pieza fundamental del nuevo gobierno y responsable de dirigir el proceso de empalme.

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Al cierre de su intervención, afirmó que Colombia vive "sus horas más oscuras", pero expresó su confianza en que la nueva administración logrará conducir al país por una senda de desarrollo y progreso.