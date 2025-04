Carlos Amaya sobre posible candidatura a la Presidencia de Colombia: "Estamos pensándolo"

Este viernes se desarrolla la Cumbre de Gobernadores en Yopal, Casanare . Al lugar llegó el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien no descartó una posible candidatura a las elecciones presidenciales.

“Hemos estado reflexionando sobre ese asunto, no es menor que sectores políticos importantes del país y sobre todo sectores empresariales vean una posibilidad de una figura que siempre ha representado el centro y ha representado la necesidad de unir a Colombia pues lo vean posible. En medio de tanta polarización pues creo que es menester que uno reflexione sobre eso si uno puede ser útil o no en ese camino, estamos pensándolo, no he tomado ninguna decisión”, señaló Amaya.

Es importante recordar que hay algunos sectores que consideran que Amaya podría ser el candidato del petrismo. Amaya, también considera que, si se lanza, la Alianza Verde, en su mayoría, lo apoyaría.

Así están los escenarios para las elecciones 2026

La reciente encuesta de Invamer realizada en 56 municipios (15 capitales) con 1.200 encuestas, tiene un margen de error de ±2.83% (muestra total) y ±3.66% (intención de voto). Entre los hallazgos clave:



41% de los colombianos afirma que definitivamente votará en las elecciones.

17.6% dice que probablemente sí participará.

25.8% manifiesta dudas o rechazo al voto.

En el escenario con 27 precandidatos

, un panorama amplio, los nombres más fuertes son:



Gustavo Bolívar (Pacto Histórico): 11.8% Sergio Fajardo (Centro): 9.5% Vicky Dávila (Independiente): 8.3% Juan Manuel Galán (Liberal): 7.8% Germán Vargas Lleras (Cambio Radical): 7.3% Claudia López (Verde): 6.8%

Encuesta Invamer Foto: Encuesta Invamer