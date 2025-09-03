Carlos Camargo, nuevo magistrado de la Corte Constitucional tras elección en el Senado

La plenaria del Senado de la República eligió con 62 votos al exdefensor del Pueblo Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional para el periodo 2025-2033 en reemplazo del magistrado José Fernando Reyes.

Camargo se impuso en la votación frente a la abogada María Patricia Balanta, quien obtuvo 41 apoyos, mientras que el tercer aspirante, Jaime Humberto Tobar, no recibió votos. Es decir, en total hubo 103 votos.

Desde que empezó la votación, los tres ternados a magistrados de la Corte Constitucional estuvieron presentes en el Congreso.

La elección, que estuvo marcada por una jornada reñida en el Congreso, terminó siendo celebrada como un triunfo por los sectores de oposición, que respaldaron de manera mayoritaria la candidatura del exdefensor del Pueblo.

Así celebraron los senadores la elección de Camargo:

Experiencia de Carlos Camargo

Nacido en Cereté, Córdoba, en 1979, Carlos Camargo es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, institución en la que también cursó maestría y doctorado en Derecho. Ha ocupado diferentes cargos en la administración pública y es reconocido por su cercanía al Partido Conservador y a figuras como el exmagistrado Jorge Pretelt. Su paso más visible por la vida institucional fue como defensor del Pueblo entre 2020 y 2023.

La elección no solo tuvo un tinte político, sino que también reconfigura el balance ideológico dentro de la Corte Constitucional. Hasta ahora, el tribunal contaba con una composición considerada de tendencia progresista, en parte por la llegada de magistrados ternados por el presidente Gustavo Petro, como Vladimir Fernández y Héctor Carvajal. Con Camargo, la Corte adquiere un perfil más equilibrado, lo que podría tener incidencia en decisiones trascendentales como la reforma pensional o la revisión de normas de impacto nacional.

Durante las intervenciones previas a la votación, Camargo y los demás candidatos fueron cuestionados sobre temas sensibles para la democracia, entre ellos la posibilidad de modificar periodos presidenciales o aplazar elecciones.

Con 62 votos a su favor, Carlos Camargo inicia un nuevo capítulo en su trayectoria pública y ocupará una de las sillas más influyentes del país en materia de control constitucional. Su llegada, sin duda, marcará un nuevo punto de equilibrio en la Corte, en un momento en que el tribunal tiene en sus manos fallos que podrían definir el rumbo de la política y la institucionalidad colombiana en los próximos años.