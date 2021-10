Caterine Ibargüen confiesa en Mañanas BLU que teme ser usada por los políticos

La medallista olímpica en Londres 2012 y Río 2016 Caterine Ibargüen dio un ‘salto triple’ a la política. Este miércoles, 21 de octubre, fue anunciada como cabeza de lista al Senado por el Partido de U.

En diálogo con Mañanas BLU, aseguró que esa importante decisión de incursionar en la política se dio por convicción propia, al ver la falta de oportunidades que hay para muchas personas que quieren triunfar en el deporte.

“La decisión por hacer política es porque estoy cansada de querer hacer cosas buenas y no poderlas hacer por sí sola. No se me calentó el oído, sino el corazón”, dijo la ahora candidata al Senado.

La deportista, además, manifestó que es posible que políticos inescrupulosos pretendan usar su buena imagen como mascara para realizar diferentes actividades. “Puede ser, pero yo respondo por Caterine. Este es el medio de hacer realidad un sueño que tengo por Colombia. Siempre intentaré reunirme con las mejores personas. Caterine todo lo hará público. Somos la voz del pueblo y no puede haber nada oculto”, aseveró.

La ganadora de la medalla de oro en Río 2016 afirmó que, inicialmente, junto a otros deportistas, pensó en entrar en el mundo político como independiente, pero las dificultades que eso representaba la hicieron sumarse al Partido de la U.

“Era tanta la ilusión que estar aquí, que hasta reunión hicimos con atletas de alto rendimiento. Quisimos ser independientes, pero era muy difícil. (…) Si tuvimos reuniones con otros partidos, pero hoy represento al Partido de la U”, añadió.

Caterine también habló sobre su postura política y se denominó una persona de “centro”. “Soy una mujer de centro, como lo es ahora el Partido de la U. Soy una mujer que cree en el país. (…) El deporte abarca muchas cosas, puede ayudar al sistema de salud, al de seguridad, esa es la gran diferencia y lo que quiero llamar”, explicó.

En ese sentido, añadió: “Que vean el deporte para trabajar como el país. Que muchas personas cumplan sus sueños a través de oportunidades que a veces son negadas. Ya está bueno que nos minimicen”.

La atleta colombiana destacó que no solo tiene conocimiento en deportes, sino también en otros sectores con dificultades. “Soy enfermera profesional, graduada con honores. Conozco el tema de salud, lo he vivido. Soy colombiana y no soy ajena a todas las problemáticas del país”, agregó.

Finalmente, Ibargüen reveló que poco después de los Juegos Olímpicos de Tokio le ofrecieron ser viceministra de Deportes; sin embargo, no aceptó el cargo porque debía trabajar de la mano con el presidente de la Federación de Atletismo, pues es una persona con la que no tiene una buena relación.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU:

