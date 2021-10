Caterine Ibargüen: “Sí a la manifestación pacífica; no a tirar piedra y a bloquear”

En entrevista con Mañanas BLU, la exatleta Caterine Ibargüen manifestó que está de acuerdo con la protesta pacífica, pero no con la violencia en las manifestaciones.

La exdeportista, que también habló sobre su aspiración al Senado de la República por el Partido de la U , dijo que, si es necesario, saldrá a protestar, pero no a punta de piedra.

“Esté en el gobierno o no esté, siempre seré un ciudadano más. Caterine será la misma de siempre y si estoy de acuerdo en que hay que protestar, seguro lo voy hacer. Voy acompañar a la gente. Eso sí, pacíficamente. No hago parte de las personas que quieren destruir al país. Hago parte de las personas que salen a manifestar de manera pacífica. No tiraré piedras, no haré bloqueos”, dijo.

Escuche la entrevista completa aquí:

