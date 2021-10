Caterine Ibargüen revela en Mañanas BLU por qué rechazó el viceministerio del Deporte

Tras conocerse su candidatura para hacer parte de la bancada del Partido de la U, Caterine Ibargüen habló en Mañanas BLU sobre su salto a la política y, además, reveló por qué rechazó un puesto en el Ministerio de Deporte luego de que le pusieran condiciones para firmar.

“Cuando tomé la decisión lo hice sabiendo los contras. Estoy motivada por ser la voz de aquellas que no son escuchadas. Esa es mi puesta en escena, hacer las cosas bien, rodearme de un equipo que trabaje conmigo y lo hagamos bien”.

La medallista olímpica contó que el ministro Ernesto Lucena le propuso ser viceministra del Deporte, esto, durante el evento de reconocimiento a los atletas que llegaron de Tokio, pero lo rechazó cuando le informaron que tenía que trabajar con Ramiro Varela, presidente de la Federación Colombiana de Atletismo.

“Sí se me ofreció y dije que sí, porque era trabajar por el talento del deporte y eso me llena, pero antes de firmar, que te pongan condiciones que no son, no van conmigo. Firmar de la mano de una persona con la que siempre has ido en contra”, reveló.

“Se me ofreció ser viceministra del Deporte en el mismo evento que se le hizo reconocimiento a los atletas de Tokio. Después me llamó el ministro y me dijo que si quería hacer parte del desarrollo de los nuevos talentos, pero para firmar se me ponen condiciones, trabajar de la mano del presidente de la Federación de Atletismo de Colombia, y no voy con él”, añadió.

Ibargüen señaló que las formas de actuar de Varela no le gustan y así lo hizo saber durante los Juegos de Tokio, cuando le dijo que “no estaba de acuerdo con que maltratara a uno de los atletas”.

Cabe recordar que el hecho se conoció y se convirtió en polémica cuando un joven deportista denunció que el presidente de la Federación de Atletismo lo echó de la Villa Olímpica y le retiró los viáticos luego de lesionarse.

“No solo ha pasado en los Juegos Olímpicos, los atletas necesitamos una voz, ha pasado en muchas otras ocasiones. No todos los deportistas pueden ir a competir y ganar dinero a través del deporte, pero si un uniforme que se sientan orgullosos, pero que se los quiten o se los den grandes, eso no va. Esas dificultades me impulsaron a esto”, comentó Ibargüen.

