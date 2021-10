“No necesito dinero, entro a la política para ayudar”: Caterine Ibargüen

“Para mí no es ventaja estar en le política”, comentó Caterine Ibargüen en diálogo con Mañanas BLU tras hacerse oficial su candidatura a la arena política con el Partido de la U . La medallista olímpica, además, dijo que tomó la decisión motivada en ayudar a los atletas y ser esa voz.

“Este es el medio de hacer realidad un sueño que tengo por Colombia. Siempre pediré y estaré con las mejores personas. Mi ilusión estará plasmada así, si puedo llegar al Congreso”.

Sobre sus inicios y su carrera deportiva, contó que siempre le tocó con “las uñas” y que por su esfuerzo, hoy puede vivir bien sin necesidad de buscar más por medio de la política.

“Somos personas que nos ha tocado con las uñas. Todo lo construí con el deporte. Hoy no estoy aquí por ganar dinero, gracias a Dios pude ahorrar y puedo vivir bien con lo que hice. Para mí no es ventaja estar en le política, de eso no vamos a vivir”.

“Podemos prestar nuestra voz para beneficio de los demás, no estoy en la política para ganar. Tengo un mejor vivir gracias a mis sacrificios y lo que hice. Mi puesta aquí es por los que necesitan esa oportunidad, ese niño que necesita un escenario para sus sueños”, añadió.

Escuche la entrevista en Mañanas BLU:

