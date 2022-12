Claudia López se retractó de haber llamado corrupto a Luis Felipe Henao

La senadora de Alianza Verde, Claudia López, envió una carta al medio de comunicación en cual durante un debate llamó corrupto al exministro de Vivienda Luis Felipe Henao, retractándose de esa afirmación.

La parlamentaria y precandidata presidencial afirmó que no tiene pruebas sobre lo que dijo. "Ninguna de las afirmaciones realizadas por mí en ese debate son una sindicación a la persona de Luis Felipe Henao, sobre quien no tengo ninguna prueba de que haya cometido directa y personalmente ningún acto de corrupción. Por lo tanto me retracto de todo contenido personalizado, directo y deshonroso contra Luis Felipe Henao", afirma.

La retractación se produce en cumplimiento de la orden emitida por el Tribunal Superior de Bogotá, en el que el tema central fue la financiación ilegal de Odebrecht.

"Las afirmaciones cuya rectificación hago se hicieron en un debate público sobre el ingreso hoy comprobado de financiación ilegal de Odebrecht a la campaña de Santos y Vargas Lleras. En mi opinión, era comprensible que se referían al gobierno del presidente Juan Manuel Santos, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras y el Partido Cambio Radical, de los cuales el señor Henao fue ministro, ha sido miembro y funge como vocero", explica.

López dice, sin embargo, que continuará con sus denuncias públicas contra el gobierno y el Partido Cambio Radical, "los cuales han incurrido en múltiples actos de corrupción de conocimiento público, como ayer mismo lo confirmó la Fiscalía General de la Nación en relación con la financiación ilegal por parte de Odebrecht de la campaña que eligió́ a Santos como presidente y a Vargas Lleras como vicepresidente".

La congresista insistió en que impugnará la decisión judicial.