"Código electoral entra en vigencia una vez lo revise la Corte Constitucional": Heráclito Landinez

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en su ultimo debate el nuevo Código Electoral, el cual solo le falta el trámite de la conciliación en el legislativo y revisado por la Corte Constitucional.

“Lo nuevo, en primer lugar, es que en las etapas pre electoral, electoral y pos electoral se podrán hacer auditorías por parte de los partidos políticos, y veedurías nacionales internacionales a todo el proceso. Y, además, para facilidad de los ciudadanos, sobre todo del sector rural colombiano, se van a abrir más puestos de votación con más mesas cercanas a la gente", señaló el representante Heraclito Landinez del Pacto Histórico.

"Y se va a ampliar en una hora más el tiempo de la votación (8:00 a.m. a 5:00 p.m.). Ya no serán ocho horas, sino nueve, para facilitar que más colombianos puedan acercarse y participar el día de elecciones”, agregó Landinez.

Con la aprobación del Código se busca la actualización de los censos electorales permanentes para evitar la trashumancia.

Quedó estipulado que habrá dos elementos nuevos: el primero, en lo que tiene que ver con más tiempo, una semana más de votación, para los colombianos en el exterior; para que se puedan acercar a los consulados. Y, segundo, habrá voto electrónico mixto a partir del año 2029; pero la idea es seguir evolucionando y que los ciudadanos puedan, incluso, votar como podría pasar con las nuevas tecnologías y con la evolución, solamente mirando el celular con una identificación biométrica", destacó el representante.

El voto anticipado, cabe aclarar, es únicamente para los colombianos en el exterior y no para los colombianos que residen en el país.

La aprobación del proyecto del Código Electoral se dio en medio de una acalorada discusión y varias denuncias de las representantes Catherine Juvinao, de Alianza Verde, y Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, quienes señalaron presuntas irregularidades; a las que respondió Landinez, congresista del Pacto Histórico.

"Los partidos políticos y las organizaciones veedoras podrán hacer auditorías al software, el día de las elecciones y en los resultados finales. Nunca se había tenido eso y esa fue una lucha del Pacto Histórico en las elecciones del año pasado, que se pudiese auditar todos los presos electorales comenzando por el software", explicó Landinez.

De acuerdo con el congresista, en lo que tiene que ver con la contratación pública, la misma estará a los ojos de todos los ciudadanos, de los medios y todos los interesados, pues se publicarán en la página del SECOP, bajo los principios de transparencia.

Eso sí, resaltó que "en el proceso electoral no se pueden revelar las rutas, por ejemplo, del transporte de los sufragios el día elecciones. No se puede revelar, asimismo, la información sensible de cada uno de los colombianos y esos son contratos de información reservada. Esas condiciones técnicas no pueden ser públicas y tampoco, por ejemplo, los diseños de las tarjetas electorales: porque podrían algunos falsificarlas y usarlas el día de las elecciones".

La conciliación del proyecto de ley está prevista que sea el martes 20 de junio en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes, al cierre de las sesiones ordinarias del Congreso de la República.

“El Código solamente podrá sancionar de como ley de la República una vez obtenga el paso por la revisión de constitucionalidad, porque es una ley estatutaria por parte de la Corte Constitucional. Eso después de que salga del Congreso, se demora por lo menos seis meses y en ese momento ya no estará el actual Registrador Nacional (Alexander Vega)”, finalizó

