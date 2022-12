Colombianos están mamados de que los mismos lleguen a la Presidencia: Robledo

“Llevo meses oyendo colombianos del Polo y afuera del Polo, sectores populares, clases medias, empresariales plantearme que presente mi nombre”, dijo.

Publicidad

El miércoles pasado el senador del Polo Democrático presentó su precandidatura de cara a las elecciones presidenciales de 2018.

Su labor en el Senado lo ha llevado a ser considerado en varias ocasiones como el mejor senador del país por parte de líderes de opinión y de algunos de sus colegas.

Publicidad

Dadas las más recientes experiencias, Robledo se refirió a la premisa que dice que ser buen congresista no es garantía de ser buen presidente. “Hay muchos jefes de Estado en la historia del mundo que han llegado sin tener experiencia administrativa”.

Publicidad

“En el caso de Colombia, dados los pésimos gobiernos que hemos tenido, casi que debería estar prohibido que quienes tengan experiencia administrativa sean candidatos a la Presidencia de la República. Ustedes se imaginan el desastre de German Vargas Lleras de presidente con la experiencia administrativa que le hemos conocido”, señaló.

Algunos sectores critican al senador, pues no se conocen proyectos de ley que haya presentado hasta el momento.

Publicidad

“En el Congreso de la República he cumplido con el papel de un senador de la oposición, todos sabemos que quienes definen en los congresos son las mayorías, entonces yo no me voy a poner en la idiotez y la demagogia de presentar proyectos de ley excelentes que puedo presentar”, explicó.

Publicidad

Sobre su propuesta de gobierno de cara a las elecciones a 2018, Robledo manifestó que pretende “defender los intereses de los sectores populares hoy aplastados por la reforma tributaria, también los intereses de la clase media, maltratada de muchísimas maneras en Colombia, y también los intereses y las posibilidades del empresariado colombiano, arruinado por las políticas de libre comercio”.