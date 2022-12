Comité de Política Criminal Electoral analizará candidatura de ‘Timochenko’ a Presidencia

En diálogo con BLU Radio, el fiscal Néstor Humberto Martínez anunció que este viernes se reunirá el comité de política criminal electoral para analizar las posibles limitaciones e impedimentos judiciales de la candidatura presidencial de ‘Timochenko’ anunciada este miércoles por las Farc.



Martínez asistió al Foro: “Noticias Falsas. El gran reto del periodismo actual”, presentado por Caracol Televisión, BLU Radio, El Espectador, Revista Semana, El Tiempo y W Radio.



Allí habló también sobre la propuesta de la Fiscalía para que la calumnia y la injuria dejen de ser delito en Colombia afirmando que “realmente de lo que se trata es de resarcir el perjuicio que se le causa a la víctima y en ese sentido lo que debería existir es solamente la indemnización de los perjuicios a través de los jueces civiles”.



El fiscal Martínez insistió que antes de tramitar el tema por la vía de la ley, hay que hacerlo a través de los valores “hablando siempre con la verdad”.



Sobre su tutela en contra de la senadora Claudia López, Martínez se declaró en este caso partícula como una víctima de noticias falsas y pidió a los políticos ser leales en su confrontación con las instituciones. “Si no hay verdad, si no hay lealtad, que se le descubra eso a la opinión y que la opinión sepa quiénes viven diciendo mentiras en las redes sociales”, dijo.



Al Foro asistieron Stephen Pritchard, editor del lector en The Observer; Susan King, decana de la escuela de medios y periodismo de la Universidad de Carolina del Norte; Christopher Isham, vicepresidente en CBS, y Edward Shummacher Matos.