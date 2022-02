"Como estudiante entraba en el pelotón de mediocres, difícilmente sacaba cuatro": Rodolfo Hernández

Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga y aspirante a la Presidencia , habló sobre su desempeño en la época de estudiante y reconoció que no se destacó en las aulas. El exmandatario de la capital santandereana , aseguró que su promedio era muy regular y que nunca se destacó en lo académico.

"La verdad eramos muy poquitos y el salón era grande. Cuando eso ese espíritu de copiar o hacer trampa no existía. Muchos profesores nos entregaban un tema a todos diferentes, porque la ingeneiría no es aprender de memoria. Es reflexionar sobre una cosa de dinámica para que resuelva, usted con cambiarle una longitud una cosa, el resultado era totalmente diferente, pero también quiero decirle que no era el mejor. Los mejores eran José Fernando Isaza y Carlos Rodado", contó el candidato.

"Yo era del montó para abajito, prácticamente entrando en el pelotón de los mediocres. Fui regular pa' todo", entraba prácticamente en el pelotón de los mediocres académicos, porque había gente muy buena", contó el candidato.

El exalcalde de Bucaramanga aseguró que su promedio no era muy alto, contrario a otros compañeros.

"Yo era de un promedio tipo 3.8 o 3.7 o 3.5, difícilmente sacaba un cuatro. La verdad fui regular para todo", reveló.

