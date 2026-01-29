En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente aéreo Catatumbo
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Cómo no bloquearse cuando va a votar, según experto en neurociencias: “Es el acto más difícil”

Cómo no bloquearse cuando va a votar, según experto en neurociencias: “Es el acto más difícil”

Según Corredor, ir a votar es "el acto más difícil que uno tiene a nivel de sociedad civil".

Publicidad

Publicidad

Publicidad