Cómo no bloquearse cuando va a votar, según experto en neurociencias: “Es el acto más difícil”

En las pasadas elecciones al Congreso de 2022, Colombia registró una cifra alarmante: más de 1.4 millones de votos anulados. Esta cantidad de sufragios inválidos equivale, aproximadamente, a la pérdida de 10 curules en el legislativo, una situación que surge principalmente porque los ciudadanos no saben cómo marcar el tarjetón o se enfrentan a bloqueos mentales en el cubículo.

Ante este panorama, Juan Manuel Corredor, CEO de Wapidd y médico experto en neurociencias aplicadas, explicó en entrevista para Mañanas BLU 10:30 por qué el ejercicio del voto se ha convertido en un desafío cognitivo para los colombianos y brindó recomendaciones para evitar el "pánico electoral".



¿Por qué el cerebro se bloquea frente al tarjetón?

Según Corredor, ir a votar es "el acto más difícil que uno tiene a nivel de sociedad civil". El experto señala que los ciudadanos experimentan un fenómeno similar al de un estudiante frente a un examen académico: a pesar de conocer la respuesta de antemano, el estrés del momento genera un bloqueo cognitivo que impide recordar números o partidos.



Varios factores contribuyen a este fenómeno:

Ausencia de ayudas visuales: En muchos tarjetones no aparece el nombre ni la foto del candidato, solo un número y el logo del partido.

Complejidad de las coaliciones: Los cambios constantes en las alianzas partidistas dificultan que el elector retenga a qué grupo pertenece su candidato.

Diseño del tarjetón: El documento oficial es descrito como una "sábana larguísima" que puede tener hasta 26 páginas, con números tan pequeños que los votantes suelen salirse del recuadro, provocando la nulidad del voto.

¿Cómo combatir el bloqueo en el tarjetón?

Para combatir este bloqueo, Corredor propone la creación de una huella electoral en el cerebro mediante la práctica previa. Así como los estudiantes realizan simulacros para el examen del ICFES, el experto sugiere que los ciudadanos deben "ensayar" su voto para automatizar el proceso mental antes de llegar a las urnas.

Para facilitar este ejercicio, se ha puesto a disposición la plataforma tutarjeton.com, una herramienta virtual que permite a los usuarios buscar a sus candidatos por nombre o partido y visualizar su ubicación exacta en el tarjetón.

Esta práctica digital no solo ayuda a memorizar la posición de la X, sino que evita el gasto innecesario de papel y la contaminación que generan los tarjetones pedagógicos impresos.



Un dato relevante compartido por el CEO de Wapidd es la influencia de la numeración en el éxito electoral. De acuerdo con su análisis, es poco común encontrar candidatos ganadores con números superiores al 20.

"Los primeros 20 números son los que salen; el número 70, 80 u 88 nunca ves que salga elegido", afirmó Corredor, subrayando que la ubicación espacial en el tarjetón es determinante para el cerebro.

Finalmente, en el marco del debate sobre las consultas interpartidistas, el equipo de Mañanas BLU recordó una norma fundamental para evitar la anulación: solo se puede marcar una opción por consulta.

La conclusión para los electores es clara: para que su voz cuente, la preparación es indispensable. Como bien señala el adagio popular citado en la mesa de trabajo, "la práctica hace al maestro".

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: