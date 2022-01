¿Cómo van Bogotá, Medellín y Cali? Se cumplen dos años de polémicas administraciones

Este sábado, 1 de enero de 2022, El Radar de BLU Radio hizo un balance de las alcaldías de Bogotá, Medellín y Cali, tras dos años de iniciadas las administraciones. La principal queja de la ciudadanía es la inseguridad.

Para evaluar a Bogotá y la administración de Claudia López, se consultó al director de Bogotá Cómo Vamos, Felipe Mariño, quien resaltó la preocupación que hay entre los habitantes de la capital por la inseguridad. “El 83 % dice que los homicidios y hurtos son lo que más les preocupa de la ciudad”, manifestó.

En ese sentido, agregó que es difícil encontrar una solución cuando no hay un trabajo coordinado entre la Policía y la Alcaldía. “Si no hay un trabajo coordinado, no va a haber buenos resultados en los indicadores”, señaló.

En Cali, ciudad liderada por el alcalde Jorge Iván Ospina, la inseguridad también es la principal preocupación. Así lo confirmó Marvin Mendoza, director de Cali Cómo Vamos. “Con pandemia y protestas, se ha disparado la percepción de inseguridad”.

Lo anterior, según Mendoza, se suma a las manifestaciones que se presentaron en la capital del Valle del Cauca, que “fueron la explosión de la acumulación de unas situaciones que ya se venían presentando”.

Finalmente, para el tema de Medellín y la administración de Daniel Quintero, la conversación con Luis Agudelo, director de Medellín Cómo Vamos, se enfocó en el tema de la revocatoria tras el aval de las firmas por parte de la Registraduría.

“Esperamos que las entidades de control estén vigilando lo que pasa en la ciudad”, dijo Agudelo sobre los efectos negativos que podría tener en diferentes proyectos el proceso contra el alcalde Quintero.

Escuche las entrevistas completas en El Radar: