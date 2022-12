Con Acevedo dirigiendo el Centro Memoria, lo mejor es que lo cierren: Aída Avella

La senadora Aída Avella cuestionó fuertemente el nombramiento de Darío Acevedo como director del Centro Nacional de Memoria Histórica y lamentó que esa entidad, donde se guarda la historia del conflicto en Colombia, sea dirigida -como ella manifiesta- por alguien que “no guarda respeto”.

Por eso, criticó el funcionamiento del lugar, diciendo que, de no tener imparcialidad, lo mejor es que este sea cerrado: “Estoy pensando en que, si ese tipo sigue, lo mejor es que lo cierren, nos vamos a ir con nuestros archivos y punto”, señaló.

Publicidad

Además, dijo que, aunque Acevedo es historiador de profesión, su actuar en redes sociales es reprochable y su perfil no está a la altura para ostentar el cargo como director del centro, por lo que, de forma enfática y asegurando que no confía en futuras actuaciones, la próxima semana, junto a su equipo, retirará los archivos, testimonios y toda la documentación entregada por la Unión Patriótica para conservar la memoria del exterminio y los hechos que precedieron esa tragedia.

“Creo que no cumple los requisitos exigidos para el cargo, es un historiador, pero hay quienes la han contado al revés o la han deformado. En este señor Acevedo no tenemos la mínima confianza. En la Unión Patriótica tenemos derecho a que nos devuelvan primero nuestros archivos y el archivo del Periódico VOZ. Exigimos respeto como víctimas. Por eso vamos a retirar nuestros archivos y muchos testimonios que reposan ahí en el CNMH porque no tenemos ninguna confianza y a ese paso si no encuentran una persona que sea imparcial en la lectura de la historia, por supuesto que tienen que estar todas las víctimas”, recalcó la senadora.

La polémica desatada por la serie de trinos en los que Darío Acevedo criticó entre otras a la JEP, a la Farc, mencionó a periodistas y a varios políticos, fue tomada por Avella como una falta de respeto, lo cual hizo más cuestionable su nombramiento.

“La grosería del señor. Por ejemplo, enviar esos trinos al senador Iván Cepeda, al mismo expresidente Samper. ¿Esto qué es? Estamos entrando a un nivel de grosería de algunos señores que nombran en la administración. El nivel de grosería no lo aguantamos ni las mujeres ni los hombres. Pero, sobre todo, la confianza, no tenemos la mínima confianza en que este señor maneje nuestros archivos y por eso vamos la semana entrante por ellos”, agregó.

Publicidad

Concluyó señalando que no descarta nuevamente compartir sus archivos con un director sin sesgo político y con una hoja de vida y referencias que lo orienten a la imparcialidad, según ella.