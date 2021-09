Con Petro nos sacamos la lengua, pero el país nos necesita unidos; me equivoqué: Piedad Córdoba

Piedad Córdoba anunció su regreso a la política. Esta vez lo hará de la mano con el Pacto Histórico de Gustavo Petro. Así lo informó en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, al que asistieron invitados nacionales e internacionales, entre ellos Manuel Zelaya, el derrocado expresidente de Honduras.

En diálogo con BLU Radio, Córdoba explicó por qué se sumó al movimiento de Petro, teniendo en cuenta que en el pasado tuvieron profundas diferencias. "Uno también se puede equivocar, estaba muy molesta con él en esa época. Nos sacamos la lengua los dos, pero el país nos necesita unidos", dijo.

Además, señaló cómo sería su regreso al Congreso: "Quiero volver al Senado para seguir trabajando. No puse condiciones, no pedí ser primera ni segunda en la lista, pero tampoco me voy a ir de 20".

En ese sentido, añadió: "A Margarita Rosa el país la quiere mucho, yo también, me parece inteligentísima. Si la ponen de primera, o a Aida Avella, a cualquiera de ellas, no me ocupa ni preocupa".

La, por ahora, exsenadora también se refirió a su relación con Roy Barreras. "Lo respeto, pero tengo diferencias. Es muy berraco, no sé cómo ha hecho para pasar del uribismo al santismo y después al petrismo. Yo no me he movido de donde he estado”, manifestó.

En la entrevista con este medio radial Córdoba fue consultada por Alex Saab, ante esto contestó: “Conocí a Alex Saab por Serpa, en un almuerzo en campaña, pero era más amiga del papá por Palestina, porque yo era la coordinadora en Colombia de la defensa de la causa palestina. (…) Si le hubiera presentado a Maduro o a Chávez a Alex Saab, sabría el poder que tenía”.

Finalmente, Córdoba respondió a las acusaciones de que hace santería. “Es pura mierda que hago santería (…) Yo soy yoruba. No voy ni a misa, me voy a poner a hacer santería”, sentenció.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU:

