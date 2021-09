No tengo miedo de lo que Álex Saab diga en caso de que sea extraditado a EEUU: Piedad Córdoba

Piedad Córdoba, quien anunció que vuelve a la política junto a Gustavo Petro, habló sobre la supuesta conexión de la exsenadora con Álex Saab , lo que piensa, en caso de ser extraditado sobre su extradición y lo que podría hablar ante las autoridades estadounidenses.

"Sí a Álex se lo llevan, con toda franqueza te digo que miedo nada, en absoluto, porque yo no tengo ningún tipo de relación con él, ni comercial, ni laboral", aseveró la exsenadora.

Piedad Córdoba también desmintió en los micrófonos de BLU Radio que no cuenta con la visa americana por su supuesta relación con Álex Saab .

"Pura paja, yo cuando me retiré del congreso se me venció la visa. Fui a la embajada por una razón sencilla, porque como mi caso estaba en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tenia que validar la visa, fui y me dijeron que estaba en estudio administrativo. Eso fue hace 11 años, pregúnteme si he vuelto a pedir visa. Que digan que es por Alex es pura paja", puntualizó Córdoba.

