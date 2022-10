Con plazas llenas: así fueron los primeros cierres de campañas al Congreso

A una semana de las elecciones legislativas y consultas interpartidistas, los diferentes partidos políticos estuvieron activos en las regiones cerrando campañas y dando instrucciones para votar este 11 de marzo.

La Plaza de Bolívar se llenó con la convocatoria de Claudia Rodríguez de Castellanos, candidata al Senado por Cambio Radical, quien hizo su cierre de campaña junto a su fórmula a la Cámara de Representantes Ángela Sánchez.

Publicidad

Al evento asistió Germán Vargas Lleras, quien aseguró que tiene muchas coincidencias con la candidata cristiana, entre ellas, el respeto a la vida a través de la prohibición del aborto. “La defensa de la vida desde el momento de la concepción”, dijo.

Vea aquí: No se equivoque; el que ha empuñado armas es usted: Vargas Lleras responde a Petro

También se pronunció sobre los señalamientos que hizo Gustavo Petro que lo acusó de estar detrás de los actos de violencia en su contra. “A ese señor no lo veo hace años de años, de manera que falta a la verdad. No es la manera como se explican los hechos que tuvieron lugar ayer. Yo fui el primero en rechazarlos y lo hago una vez más y no es calumniando ni insultando a la provocación como le vamos a dar altura a este gran debate”, manifestó.

Asimismo, Vargas publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en donde invita a Petro a "no alterar el orden".

Publicidad

Coincidiré mañana en Barranquilla con el candidato @petrogustavo, espero que haya recapacitado y no busque alterar el orden público en la ciudad. Le causa enorme daño al país y a los colombianos su odio. — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) March 4, 2018

Publicidad

Por su parte, el Partido Liberal adelantó simultáneamente 22 cierres de campaña en 20 departamentos. Humberto de la Calle acompañó a Horacio José Serpa y Samir José Abisambra en Suba donde también hizo un llamado a la tolerancia entre candidatos.

“Lo primero es que todos los candidatos debemos hacer el compromiso de no estar en esta peleadera y en esta insultadera, nosotros estamos en una cosa muy racional, en el centro, pero yo realmente estoy muy preocupado. Esta es la oportunidad de que el Partido Liberal regrese a la presidencia de la mano de una mayoría en el Congreso”, expresó De la Calle.

Desde Suba, el candidato presidencial dio instrucciones a los asistentes liberales que no olviden llegar temprano a votar, llevar bolígrafo y las gafas "para ver bien el tarjetón".

También en Bogotá, Carlos Caicedo, candidato a la consulta de izquierda, acompañó el cierre de campaña al Senado de Antonio Sanguino, dirigente de Alianza Verde que no siguió la línea de su partido de apoyar a Sergio Fajardo.

Publicidad

"La esperanza de éste 11 de marzo es el naranja y el verde, hagamos el cambio que necesita Colombia, un cambio donde los ciudadanos renovarán la política de nuestro país", dijo Sanguino en Usaquén.

En medio de un gran dispositivo de seguridad, el partido político Farc realizó el acto de cierre de todas sus campañas al Congreso en Fusagasugá, a excepción de Pablo Catatumbo y Victoria Sandino que lo realizaron simultáneamente en Valle del Cauca y Tierralta, Córdoba, respectivamente.

Publicidad

“Nosotros estamos levantando un verdadero programa que parta de transformar el sistema político, que comience por dar plenas garantías en la contienda electoral", aseguró Carlos Antonio Lozada desde Fusagasugá.

Sandio dijo que en el Congreso presentará "leyes y reformas que permitan que se cumpla lo pactado en el acuerdo de paz de La Habana".

En los tres actos, los militantes de la Farc enviaron un mensaje de apoyo a Rodrigo Londoño que permanece hospitalizado en la clínica Shaio, al norte de Bogotá, y que será operado del corazón esta semana que inicia.

Este domingo Iván Duque acompañará el cierre de campaña de candidatos del Centro Democrático por Bogotá en la plaza de la iglesia Lourdes, en Bogotá.

Publicidad

Germán Vargas Lleras estará en Paseo Bolívar, Barranquilla, donde cerrará la campaña al Congreso de los aspirantes de Cambio Radical en esta región.

Gustavo Petro también hará el cierre de su campaña a la consulta de izquierda en Barranquilla.