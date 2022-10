Con una trova, senador ‘Manguito’ se retractó de llamar “violador” a Matador

El senador Jonatan Tamayo, conocido en su faceta de trovador como ‘Manguito’, se refirió en Mañanas BLU a la retractación que le ordenó la justicia colombiana por calificar con el término “violador” al caricaturista Julio César González, ‘Matador’.



“Rectificamos y aclaramos de que siempre hablábamos de que él es un violador del derecho al buen nombre de las personas”, sostuvo ‘Manguito’.



El congresista compuso una trova sobre el episodio, la cual interpretó en Mañanas BLU:



“Yo respeto la justicia y acato su decisión,

de que me haya pedido,

de que haga una retractación

por algo que puse en Twitter

y que él malintrepretó

el que me dijo petardo

y mi buen nombre violó



Me excuso por lo que dije

sobre el señor matador

quien su política hace

disfrazado en el humor



Invito a que conversemos

con más cultura y más arte

para que el respeto sea

un acto de parte y parte”, trovó ‘Manguito’.



Escuche la trova:

‘Manguito’ aseguró que usó el término “violador” en un contexto diferente al sexual.



“Yo empleé la palabra ‘crítica’ y ‘violador reconocido’, siempre lo hice responsablemente y con el argumento de que si me llegaba a demandar, porque sabía que lo podía hacer, de que me refería a que violó mi derecho al buen nombre”, sostuvoel congresista.



Escuche completa la entrevista: