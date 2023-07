Concejal Ati Quigua acusó a la líder de Mais, Martha Peralta, de usar su poder “abusivamente”

La concejal Ati Quigua del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), interpuso una tutela luego de no recibir respuesta ante una petición de validación para hacer parte de la lista al Concejo de Bogotá. En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, acusó a la líder del partido, Martha Peralta, se sacarla de dicha lista.

“Estamos a dos días de que se cierren las inscripciones ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y no existen razones para que el Movimiento Alternativo Indígena y Social, en cabeza de la senadora Marta Peralta, me niegue los derechos políticos que he conquistado en las urnas”, comentó.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznF

Según dijo, aún no se han expedido los avales y tampoco ha recibido una respuesta. En ese sentido, aseguró que “ella (Peralta) quiere imponer su ego sobre cualquier merito”.

Publicidad

“No puede primar el ego, el poder abusivo, la arbitrariedad sobre los derechos y el mérito”, puntualizó Quigua en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga.

Quigua añadió que no entiende porque no es considerada para la lista cuando es “autora de llevar los derechos constitucionales a política públicas de la diversidad étnica” y trabajos “organizativos y comunitarios”, como lo establecen los requisitos para representar al movimiento.

Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire: